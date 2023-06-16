Африканская делегация планирует посетить Украину и рф для развития экспорта зерна и удобрений

В июне 2023 года делегация из шести африканских президентов посетит Украину и россию для наращивания экспорта зерна и удобрений.
Эта важная международная инициатива направлена на укрепление мирного процесса и решение вопросов экономического сотрудничества.
Переговорщик Жан-Ив Оливье сообщил, что африканская делегация планирует провести встречи с высокопоставленными чиновниками в Киеве и москве.
Они также намерены обсудить возможности наращивания экспорта зерновых грузов из Украины в условиях военного конфликта, а также обмен пленными. Визит делегации запланирован на июнь 2023 года с целью миротворческой миссии.
Подготовка к переговорам уже продолжается, и Оливье организует встречи с чиновниками в москве и Киеве. Африканские президенты, вероятно, прибудут в Киев ночным поездом из Польши.
Участие в переговорах одобрены такими международными организациями, как США, ЕС, ООН, Африканский Союз и Китай, а также президентами Украины и россии. Значительное внимание уделяется вопросам экспорта зерна и удобрений, которые имеют решающее значение для Африки.
В условиях военного конфликта экспорт этих товаров ограничен, что негативно сказывается на глобальной продовольственной безопасности и ведет к голоду в Африке.
Африканские президенты также хотят обсудить способы облегчения поставок и оплаты российских удобрений, учитывая ограничения, наложенные санкциями на российские грузовые суда и доступ к международным финансовым системам.
Эта важная международная инициатива направлена на укрепление мирного процесса и решение вопросов экономического сотрудничества.
Переговорщик Жан-Ив Оливье сообщил, что африканская делегация планирует провести встречи с высокопоставленными чиновниками в Киеве и москве.
Они также намерены обсудить возможности наращивания экспорта зерновых грузов из Украины в условиях военного конфликта, а также обмен пленными. Визит делегации запланирован на июнь 2023 года с целью миротворческой миссии.
Подготовка к переговорам уже продолжается, и Оливье организует встречи с чиновниками в москве и Киеве. Африканские президенты, вероятно, прибудут в Киев ночным поездом из Польши.
Участие в переговорах одобрены такими международными организациями, как США, ЕС, ООН, Африканский Союз и Китай, а также президентами Украины и россии. Значительное внимание уделяется вопросам экспорта зерна и удобрений, которые имеют решающее значение для Африки.
В условиях военного конфликта экспорт этих товаров ограничен, что негативно сказывается на глобальной продовольственной безопасности и ведет к голоду в Африке.
Африканские президенты также хотят обсудить способы облегчения поставок и оплаты российских удобрений, учитывая ограничения, наложенные санкциями на российские грузовые суда и доступ к международным финансовым системам.
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