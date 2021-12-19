«Афганская» военная техника может достаться Украине, - СМИ

Украина попросила США передать часть американских вооружений. Речь идет о технике, которая предназначалась Афганистану до захвата там власти «Талибаном», сообщает Foreign Policy .
Как напоминает издание, глава минобороны Украины Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений, в том числе предоставить системы, которые Вашингтон Киеву не направлял.
Резников, в частности, запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, по сведениям Foreign Policy Украина хочет получить боеприпасы, которые Вашингтон планировал передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришли талибы.
Кроме этого, речь идет о вертолетах Ми-17, принадлежащих США, находящихся на техобслуживании в Украине.
Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 3 декабря, комментируя сообщение о том, что администрация разрабатывает шаги по комплексной поддержке Киева, заявляла, что Соединенные Штаты сейчас изучают возможность предоставления дальнейшей военной помощи Украине.
Как напоминает издание, глава минобороны Украины Алексей Резников в ноябре во время визита в Вашингтон просил США увеличить поставки вооружений, в том числе предоставить системы, которые Вашингтон Киеву не направлял.
Резников, в частности, запросил помощь в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, по сведениям Foreign Policy Украина хочет получить боеприпасы, которые Вашингтон планировал передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришли талибы.
Кроме этого, речь идет о вертолетах Ми-17, принадлежащих США, находящихся на техобслуживании в Украине.
Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 3 декабря, комментируя сообщение о том, что администрация разрабатывает шаги по комплексной поддержке Киева, заявляла, что Соединенные Штаты сейчас изучают возможность предоставления дальнейшей военной помощи Украине.
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