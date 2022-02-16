Афганистан поддержал вторжение Азербайджана в Карабах

Военные события последних дней в Карабахе разделили мир надвое. На стороне Азербайджана в качестве полной поддержки вслед за Турцией выступил Афганистан. Об этом сегодня, 28 сентября, заявило Министерство иностранных дел республики Афганистан.
В заявлении говорится, что "Нагорно-Карабахский регион получил международное признание как часть Азербайджана".
В ведомстве добавили, что Кабул обеспокоен столкновениями на Южном Кавказе и сожалеет о человеческих потерях.
Стоит отметить, что кроме Афганистана одну из сторон открыто поддержала только Турция. Ее лидер Реджет Эрдоган заявил, что "пришло время покончить с оккупацией Армении", "она должна уйти с оккупированных земель", поскольку "все знают, что это земли Азербайджана.
Ряд стран и организаций призвали прекратить военные действия в регионе.
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