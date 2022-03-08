Аэропорт в Виннице уничтожен российскими ракетами - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обращается к странам Североатлантического Альянса в связи ракетным обстрелом Винницкой области.
Удар по аэродрому наносился из акватории Черного моря, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95мс или Ту-160. Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, обладающих большой дальностью применения, до 5500 км.
Как известно, в Виннице – аэродром совместного использования, эксплуатируемый и военными, и гражданскими.
Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже долгое время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было.
Это ответственность западных лидеров и политиков, заявил президент Украины Зеленский.
Как известно, в Виннице – аэродром совместного использования, эксплуатируемый и военными, и гражданскими.
Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже долгое время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было.
Это ответственность западных лидеров и политиков, заявил президент Украины Зеленский.
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