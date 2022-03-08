Аэропорт в Виннице уничтожен российскими ракетами - Зеленский

09:01 07 Март Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский обращается к странам Североатлантического Альянса в связи ракетным обстрелом Винницкой области.

«Закройте небо над Украиной! Для всех этих террористов. Сделайте гуманитарную зону! Мы люди! И это ваша обязанность защищать людей! И вы это можете! Если вы этого не сделаете и не предоставите нам хотя бы самолеты чтобы мы могли себя сами защитить – можна сделать один вывод, что вы также хотите, чтобы нас медленно убивали», - говориться в сообщении Зеленского.

Удар по аэродрому наносился из акватории Черного моря, стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-95мс или Ту-160. Было выпущено восемь ракет, вероятно Х-101, обладающих большой дальностью применения, до 5500 км.

Как известно, в Виннице – аэродром совместного использования, эксплуатируемый и военными, и гражданскими.

Взлетно-посадочная полоса аэродрома уже долгое время на реконструкции, поэтому авиационной техники на аэродроме не было.



Это ответственность западных лидеров и политиков, заявил президент Украины Зеленский.