Администрации городов в Украине подготовились к отопительному сезону на 60%

12:51 05 августа Киев, Украина

Украина готова к отопительному сезону на 60%, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В настоящее время все области готовы в среднем на 60%. Это соответствует плану подготовки, разработанному правительством. Будем ускоряться в этом направлении, чтобы стабильно пройти отопительный сезон" , - сказал Шмыгаль.

Так, к 15 октября запасы угля должны достичь 2,5 миллионов тонн угля.

"Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в настоящее время на складах ТЭС и ТЭЦ хранится 1,8 млн тонн угля, и процесс движется согласно графику", - сообщил премьер.



Запасы газа превысили 11,8 млрд кубометров при плане в 19 млрд.