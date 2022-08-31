Администрации городов в Украине подготовились к отопительному сезону на 60%
12:51 05 августа Киев, Украина
Украина готова к отопительному сезону на 60%, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"В настоящее время все области готовы в среднем на 60%. Это соответствует плану подготовки, разработанному правительством. Будем ускоряться в этом направлении, чтобы стабильно пройти отопительный сезон"
, - сказал Шмыгаль.
Так, к 15 октября запасы угля должны достичь 2,5 миллионов тонн угля.
"Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в настоящее время на складах ТЭС и ТЭЦ хранится 1,8 млн тонн угля, и процесс движется согласно графику", - сообщил премьер.
Запасы газа превысили 11,8 млрд кубометров при плане в 19 млрд.
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