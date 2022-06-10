Adidas прекращает продажи в рф

Немецкая группа по производству спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas AG не намерена возобновлять коммерческую деятельность в рф.
Об этом сказала представитель компании
В марте спортивный бренд Adidas заявил, что закрывает свои магазины в рф, однако пока не выходит из российского рынка.
Adidas AG объявила о приостановлении сотрудничества с российским футбольным союзом "с немедленным вступлением в силу" из-за вторжения рф в Украину и на фоне международных санкций против россии.
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