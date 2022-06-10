Adidas прекращает продажи в рф

09:54 10 июня Киев, Украина

Немецкая группа по производству спортивной обуви, одежды и аксессуаров Adidas AG не намерена возобновлять коммерческую деятельность в рф.

Об этом сказала представитель компании

"Работа магазинов Adidas и интернет-торговля в россии приостановлена к дальнейшему распоряжению, это касается и доставки товаров в россию. Пока нет планов по возобновлению деятельности", - сказала представитель компании.



В марте спортивный бренд Adidas заявил, что закрывает свои магазины в рф, однако пока не выходит из российского рынка.



Adidas AG объявила о приостановлении сотрудничества с российским футбольным союзом "с немедленным вступлением в силу" из-за вторжения рф в Украину и на фоне международных санкций против россии.