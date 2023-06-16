12:09 09 июня Киев, Украина

Тайваньский производитель Acer продолжает поставки компьютерного оборудования в россию, несмотря на заявления о прекращении бизнеса в стране.



Информацию об этом, опубликованную агентством Reuters со ссылкой на данные таможни.



За период с апреля 2022 года по март 2023 года было поставлено товаров на сумму более 70,4 миллионов долларов США. В отличие от своих западных конкурентов, таких как Dell и HP, которые прекратили поставки в россию в начале 2022 года, Acer продолжал свою деятельность.



Как отмечается, оборудование Acer поступало в россию через дочернюю компанию, зарегистрированную в Швейцарии, а также через различные службы доставки по заказу этой компании.



Такой подход позволял избежать нарушения санкций, введенных Тайбэем против россии, а также ограничений, связанных со санкциями Швейцарии и ЕС.



Хотя действия Acer не являются незаконными, они вызывают вопросы и отличаются от стратегии других ведущих западных компаний, которые решили прекратить свою деятельность на российском рынке.