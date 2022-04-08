Абсолютное большинство депутатов Европарламента поддержало резолюцию о немедленном эмбарго на российские энергоносители

Европарламент абсолютным большинством в 413 голосов поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт российских энергоносителей: нефть, газ, уголь и ядерное топливо.
За резолюцию проголосовали 513 евродепутатов, против были 22 парламентария, еще 19 - воздержались,
Об этом сообщил депутат Европарламента Ги Верхофстадт — бельгийский политический деятель, премьер-министр Бельгии (1999-2008), который выступал за немедленное введение экономических санкций против России.
Кроме того, Евродепутаты призывают лидеров ЕС исключить Россию из G20 и других организаций, таких как Совет ООН по правам человека, Интерпол, Всемирная торговая организация, ЮНЕСКО и пр.
Призывают исключить российские банки из системы SWIFT, запретить всем судам, связанным с Россией, заходить в территориальные воды ЕС и швартоваться в портах ЕС, а также запретить автомобильные грузовые перевозки через границы России и Беларуси.
Указывая на участие Беларуси в войне на Украине, резолюция требует, чтобы санкции против Беларуси были такими же, как санкции, введенные против России.
Призывают исключить российские банки из системы SWIFT, запретить всем судам, связанным с Россией, заходить в территориальные воды ЕС и швартоваться в портах ЕС, а также запретить автомобильные грузовые перевозки через границы России и Беларуси.
Указывая на участие Беларуси в войне на Украине, резолюция требует, чтобы санкции против Беларуси были такими же, как санкции, введенные против России.
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