Абсолютное большинство депутатов Европарламента поддержало резолюцию о немедленном эмбарго на российские энергоносители

15:35 07 апреля Киев, Украина

Европарламент абсолютным большинством в 413 голосов поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт российских энергоносителей: нефть, газ, уголь и ядерное топливо.

За резолюцию проголосовали 513 евродепутатов, против были 22 парламентария, еще 19 - воздержались,

Об этом сообщил депутат Европарламента Ги Верхофстадт — бельгийский политический деятель, премьер-министр Бельгии (1999-2008), который выступал за немедленное введение экономических санкций против России.