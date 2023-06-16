Stinger, ЗРК Avenger и боеприпасы для Patriot: США выделяют Украине новый пакет военной помощи

06:44 01 июня Киев, Украина

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщил о новом пакете военной помощи США для Украины, в который войдут ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger, боеприпасы для HIMARS.
"США продолжают поддерживать Украину, предоставляя ей то, что ей нужно для лучшей защиты, и в рамках этих усилий мы имеем будущий пакет, предусматривающий 39 передачу техники по оборонным запасам министерства обороны", — сказал он.
По словам Кирби, в новом пакете США предоставляют Украине дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, больше систем ПВО Avenger, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для HIMARS и "целый ряд артиллерийских комплексов".

Как сообщили в Пентагоне, оружие будет предоставлено из запасов Минобороны США.

В пакет стоимостью 300 миллионов долларов:
  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • ракеты ПВО AIM-7;
  • системы ПВО Avenger;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • танковые боеприпасы калибра 105 мм;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • авиационные ракеты Zuni;
  • боеприпасы для беспилотников;
  • противотанковые системы АТ-4;
  • более 30 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • оборудование и системы для разминирования;
  • взрывные боеприпасы для устранения помех;
  • приборы ночного видения;
  • запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.