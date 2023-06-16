Stinger, ЗРК Avenger и боеприпасы для Patriot: США выделяют Украине новый пакет военной помощи

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщил о новом пакете военной помощи США для Украины, в который войдут ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger, боеприпасы для HIMARS.
По словам Кирби, в новом пакете США предоставляют Украине дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, больше систем ПВО Avenger, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для HIMARS и "целый ряд артиллерийских комплексов".
Как сообщили в Пентагоне, оружие будет предоставлено из запасов Минобороны США.
В пакет стоимостью 300 миллионов долларов:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- ракеты ПВО AIM-7;
- системы ПВО Avenger;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- танковые боеприпасы калибра 105 мм;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- авиационные ракеты Zuni;
- боеприпасы для беспилотников;
- противотанковые системы АТ-4;
- более 30 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- оборудование и системы для разминирования;
- взрывные боеприпасы для устранения помех;
- приборы ночного видения;
- запчасти, генераторы и другое полевое оборудование.
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