Stinger, ЗРК Avenger и боеприпасы для Patriot: США выделяют Украине новый пакет военной помощи

06:44 01 июня Киев, Украина

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщил о новом пакете военной помощи США для Украины, в который войдут ПЗРК Stinger , системы ПВО Avenger, боеприпасы для HIMARS.

"США продолжают поддерживать Украину, предоставляя ей то, что ей нужно для лучшей защиты, и в рамках этих усилий мы имеем будущий пакет, предусматривающий 39 передачу техники по оборонным запасам министерства обороны", — сказал он.

По словам Кирби, в новом пакете США предоставляют Украине дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, больше систем ПВО Avenger, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для HIMARS и "целый ряд артиллерийских комплексов".



Как сообщили в Пентагоне, оружие будет предоставлено из запасов Минобороны США.



В пакет стоимостью 300 миллионов долларов: