"Вторая армия мира" не может наступать дальше, поэтому переходит в оборону

Русские военные постепенно начинают обороняться и перестают наступать.
Об этом во время эфира «Фейгин LIVE» сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, российские военные прячутся в холмах, ищут "укромные места" и пытаются защищаться.
По его словам, российские военные прячутся в холмах, ищут "укромные места" и пытаются защищаться.
Он добавил, что на Изюмском и Луганском направлениях враг пока еще наступает.
Генштаб ВСУ в сводке 18 мая отметил, что войска РФ обстреливают украинскую сторону вдоль всей линии столкновения в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Также они продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории нашей страны.
В свою очередь, советник главы МВД Ростислав Смирнов отметил, что ВСУ готовится к контрнаступлению по всем фронтам. Это произойдет примерно в конце июня - начале июля.
Генштаб ВСУ в сводке 18 мая отметил, что войска РФ обстреливают украинскую сторону вдоль всей линии столкновения в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Также они продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории нашей страны.
В свою очередь, советник главы МВД Ростислав Смирнов отметил, что ВСУ готовится к контрнаступлению по всем фронтам. Это произойдет примерно в конце июня - начале июля.
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