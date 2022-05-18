"Вторая армия мира" не может наступать дальше, поэтому переходит в оборону

17:13 18 мая Киев, Украина

Русские военные постепенно начинают обороняться и перестают наступать.





По его словам, российские военные прячутся в холмах, ищут "укромные места" и пытаются защищаться. Об этом во время эфира «Фейгин LIVE» сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович По его словам, российские военные прячутся в холмах, ищут "укромные места" и пытаются защищаться.

"История с наступлением постепенно обнуляется, когда войска исчерпали наступательный потенциал. На всех направлениях по сути российские войска получили такую команду", - отметил Арестович.

Он добавил, что на Изюмском и Луганском направлениях враг пока еще наступает.



Генштаб ВСУ в сводке 18 мая отметил, что войска РФ обстреливают украинскую сторону вдоль всей линии столкновения в Донецком операционном районе и на Славянском направлении. Также они продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории нашей страны.



В свою очередь, советник главы МВД Ростислав Смирнов отметил, что ВСУ готовится к контрнаступлению по всем фронтам. Это произойдет примерно в конце июня - начале июля.