"Вторая армия мира" делила стол и сон со свиньями - СБУ

11:04 07 октября Киев, Украина

СБУ начала проверку позиций российской армии после освобождения Любимовки в Херсонской области и не смогли сдержать слез от смеха: оккупанты делили стол и сон со свиньями.

"СБУ получила неопровержимые доказательства, что собаки путина - в жизни настоящие свиньи", - отмечают в пресс-службе.



Увиденное шокировало представителей спецслужбы.

"Нашли себе подобных", - прокомментировал картину местный житель, который провел экскурсию по "командному пункту" россиян.

Но, как сообщают в СБУ, это были не все находки: среди грязи и вони стояли украденные стиральные машины.