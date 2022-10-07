"Вторая армия мира" делила стол и сон со свиньями - СБУ
11:04 07 октября Киев, Украина
СБУ начала проверку позиций российской армии после освобождения Любимовки в Херсонской области и не смогли сдержать слез от смеха: оккупанты делили стол и сон со свиньями.
"СБУ получила неопровержимые доказательства, что собаки путина - в жизни настоящие свиньи", - отмечают в пресс-службе.
Увиденное шокировало представителей спецслужбы.
"Нашли себе подобных", - прокомментировал картину местный житель, который провел экскурсию по "командному пункту" россиян.
Но, как сообщают в СБУ, это были не все находки: среди грязи и вони стояли украденные стиральные машины.
"Обращаемся к тем, кто пришел на нашу землю с войной: пока вы еще живы, сдавайтесь в плен! У нас вы получите отношение лучше, чем от ваших командиров", - уверяют в СБУ.
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