"Вторая армия мира" делила стол и сон со свиньями - СБУ

11:04 07 октября Киев, Украина

СБУ начала проверку позиций российской армии после освобождения Любимовки в Херсонской области и не смогли сдержать слез от смеха: оккупанты делили стол и сон со свиньями.

 
Об этом сообщает пресс-служба СБУ и публикует видео как доказательство.
 
"СБУ получила неопровержимые доказательства, что собаки путина - в жизни настоящие свиньи", - отмечают в пресс-службе.

Увиденное шокировало представителей спецслужбы.
 
"Нашли себе подобных", - прокомментировал картину местный житель, который провел экскурсию по "командному пункту" россиян.
 
Но, как сообщают в СБУ, это были не все находки: среди грязи и вони стояли украденные стиральные машины.
 
"Обращаемся к тем, кто пришел на нашу землю с войной: пока вы еще живы, сдавайтесь в плен! У нас вы получите отношение лучше, чем от ваших командиров", - уверяют в СБУ.