Patriot, вероятно, был поврежден после ночной атаки, но не уничтожен — CNN

08:49 17 мая Киев, Украина

Американский зенитно-ракетный комплекс Patriot , возможно, получил повреждения в результате атаки российскими ракетами в районе Киева и его окрестностей в ночь на 16 мая. Информацию об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на заявление официального представителя США.

Представитель отметил, что на данный момент Соединенные Штаты продолжают проводить оценку степени повреждения. Исходя из результатов, будет принято решение о необходимости полного восстановления системы или выполнении ремонтных работ на месте в Украине для восстановления работоспособности зенитно-ракетного комплекса Patriot.



В Украине функционируют две системы противовоздушной обороны Patriot, одну из них предоставили США, а другую передали совместно Германия и Нидерланды. В настоящее время неясно, какая именно из этих систем получила повреждения.





В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отказался комментировать заявления рф о "поражении ЗРК Patriot". В минобороны рф после ракетной атаки по Украине в ночь на 16 мая заявили, что якобы попали ракетой "Кинжал" в ЗРК Patriot в Киеве. В Минобороны Украины отреагировали шуткой на заявления рф.В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отказался комментировать заявления рф о "поражении ЗРК Patriot".

"Оставим без комментариев. Не будем комментировать российские источники", - сказал он.