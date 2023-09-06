"Вагнер" - инструмент психологической игры россии на границах НАТО - ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил во вторник, 15 августа, что "Вагнер" в настоящее время не участвует в прямых боевых действиях на территории Украины и не представляет угрозы для Украины в ближайшее время.
Черняк сказал, что группа "Вагнер" в настоящее время находится в беларуси, где проводит военные тренировки для белорусских войск. Он добавил, что часть наемников уже собирается или даже уже вернулась обратно на территорию россии.
Черняк также сказал, что украинская разведка не располагает информацией о том, что группа "Вагнер" может вернуться воевать на территорию Украины. Он отметил, что группа "Вагнер" понесла большие потери в боях под Бахмутом и что ее боеспособность значительно снизилась.
Черняк заявил, что "Вагнер" теперь активно используется как элемент информационно-психологической игры россии на границах с НАТО - чтобы держать в напряжении страны Европы, граничащие с беларусью, в частности Польшу. Однако он не представляет "никакой серьезной угрозы для государств НАТО".
При попытке испытать на прочность украинскую границу или атаковать Сувальский коридор между беларусью и Калининградской областью "такая группа будет немедленно уничтожена", подчеркнул Черняк.
В целом цель таких провокаций заключается в том, чтобы заставить противника к импульсивным непродуманным действиям, но это бесполезно, отметил представитель разведки.
Черняк также сказал, что украинская разведка следит за активностью "Вагнера" и готова к любым сценариям развития событий.
Черняк сказал, что группа "Вагнер" в настоящее время находится в беларуси, где проводит военные тренировки для белорусских войск. Он добавил, что часть наемников уже собирается или даже уже вернулась обратно на территорию россии.
Черняк также сказал, что украинская разведка не располагает информацией о том, что группа "Вагнер" может вернуться воевать на территорию Украины. Он отметил, что группа "Вагнер" понесла большие потери в боях под Бахмутом и что ее боеспособность значительно снизилась.
Черняк заявил, что "Вагнер" теперь активно используется как элемент информационно-психологической игры россии на границах с НАТО - чтобы держать в напряжении страны Европы, граничащие с беларусью, в частности Польшу. Однако он не представляет "никакой серьезной угрозы для государств НАТО".
При попытке испытать на прочность украинскую границу или атаковать Сувальский коридор между беларусью и Калининградской областью "такая группа будет немедленно уничтожена", подчеркнул Черняк.
В целом цель таких провокаций заключается в том, чтобы заставить противника к импульсивным непродуманным действиям, но это бесполезно, отметил представитель разведки.
Черняк также сказал, что украинская разведка следит за активностью "Вагнера" и готова к любым сценариям развития событий.
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