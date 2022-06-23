HIMARS уже прибыли в Украину: куда достанут ракеты

16:47 23 июня Киев, Украина





В сети обнародовали карту оккупированных территорий зоны поражения.



Согласно ей, в частности, зона поражения ракетными комплексами HIMARS охватывает оккупированный Змеиный остров при условии их размещения в Одесской области.



Американские реактивные системы залпового огня M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), которые уже поступили навооружение ВСУ , способны поражать цели до 70 километров.В сети обнародовали карту оккупированных территорий зоны поражения.Согласно ей, в частности, зона поражения ракетными комплексами HIMARS охватывает оккупированный Змеиный остров при условии их размещения в Одесской области.

Также попадают: Харьковская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.

Однако для того, чтобы вытеснить врага с украинских территорий, недостаточно тех единиц HIMARS, что передали США — нужны сотни.



На фронте пока сохраняется невыгодное соотношение российской и украинской техники — минимум 10 к одному.



На вооружении у россии только одних самоходных и несамоходных орудий более 12 тысяч. Хорошо вооруженная российская армия значительно преобладает на данный момент в военном потенциале и живой силе перед ВСУ.

Напомним, 1 июня президент США официально сообщил о новой партии военной помощи Украине, включающей дальнобойные РСЗО Himars. В рф сразу заявили, что Вашингтон обещал не поставлять Киеву ракеты с дальностью 45–70 километров, и что в таком случае будет наносить удары по новым целям.