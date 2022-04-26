"Укроборонпром" выявил корректировщика огня среди своих сотрудников
06:37 26 апреля Киев, Украина
Концерн "Укроборонпром" среди своих работников обнаружил вероятного корректировщика огня, который помог врагу нанести удар по предприятию.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".
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Укроборонпрома за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию. Сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода. Коллаборационист сообщил о последствиях ракетного обстрела предприятия в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
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