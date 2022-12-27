"Укрэнерго" сообщило об увеличении генерации электроэнергии в Украине

Это связано с запуском энергоблока на одной из поврежденных россиянами тепловых электростанций, говорится в утренней сводке компании.
Компания подчеркнула, что имеющейся генерации все равно недостаточно для обеспечения электроэнергией всех потребителей.
Поэтому ко всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.
Поэтому ко всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.
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