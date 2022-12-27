"Укрэнерго" сообщило об увеличении генерации электроэнергии в Украине

12:49 27 декабря Киев, Украина

Это связано с запуском энергоблока на одной из поврежденных россиянами тепловых электростанций, говорится в утренней сводке компании.

"Дефицит мощности в системе несколько сократился благодаря увеличению объемов производства электростанций. После аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из тепловых электростанций, пострадавшей во время одной из последних российских ракетных атак", – говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что имеющейся генерации все равно недостаточно для обеспечения электроэнергией всех потребителей.



Поэтому ко всем областям доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений для сбалансирования энергосистемы.