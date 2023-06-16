CNN: США разрешат союзникам передать F-16 Украине

11:18 19 мая Киев, Украина

Несмотря на то что США все еще считают отправку истребителей F-16 в Украину довольно дорогостоящей процедурой, которая не стоит того в краткосрочной перспективе, Вашингтон готов разрешить союзникам поставки истребителей F-16, если соответствующее решение будет принято.





Инсайдеры CNN утверждают, что Белый дом предпочел бы закрыть насущные потребности украинских военнослужащих в артиллерии, ракетном вооружении и системах ПВО. Вместе с этим, США не будут блокировать поставки союзниками многоцелевых истребителей F-16 в Украину, если они изъявят такое желание. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Инсайдеры CNN утверждают, что Белый дом предпочел бы закрыть насущные потребности украинских военнослужащих в артиллерии, ракетном вооружении и системах ПВО. Вместе с этим, США не будут блокировать поставки союзниками многоцелевых истребителей F-16 в Украину, если они изъявят такое желание.

"Опасения по поводу F-16 связаны не столько с эскалацией, сколько с логистическими проблемами. Хотя Пентагон не исключает отправки F-16 в Украину, чиновники считают, что это долгосрочное мероприятие, которое, скорее всего, будет измеряться годами, а не месяцами. США не сообщали союзникам, что они будут против того, чтобы другие страны отправили свои многоцелевые истребители. Но европейские страны, имеющие на вооружении F-16 и другие типы истребителей, похоже, тоже не готовы передавать их сейчас", — говорится в материале CNN.

Украинский топ-чиновник в общении с журналистами выразил мнение, что отправка истребителей F-16 рано или поздно состоится. Собеседник привел в пример предоставление Киеву танков и РСЗО HIMARS, поставки которых США и союзники в 2022 году также отвергали.