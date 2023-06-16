CNN: США разрешат союзникам передать F-16 Украине

Несмотря на то что США все еще считают отправку истребителей F-16 в Украину довольно дорогостоящей процедурой, которая не стоит того в краткосрочной перспективе, Вашингтон готов разрешить союзникам поставки истребителей F-16, если соответствующее решение будет принято.
Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Инсайдеры CNN утверждают, что Белый дом предпочел бы закрыть насущные потребности украинских военнослужащих в артиллерии, ракетном вооружении и системах ПВО. Вместе с этим, США не будут блокировать поставки союзниками многоцелевых истребителей F-16 в Украину, если они изъявят такое желание.
Инсайдеры CNN утверждают, что Белый дом предпочел бы закрыть насущные потребности украинских военнослужащих в артиллерии, ракетном вооружении и системах ПВО. Вместе с этим, США не будут блокировать поставки союзниками многоцелевых истребителей F-16 в Украину, если они изъявят такое желание.
Украинский топ-чиновник в общении с журналистами выразил мнение, что отправка истребителей F-16 рано или поздно состоится. Собеседник привел в пример предоставление Киеву танков и РСЗО HIMARS, поставки которых США и союзники в 2022 году также отвергали.
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