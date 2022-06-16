"Русскоязычный культурный продукт" под запретом в Хмельницкой области

Хмельницкий областной совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в регионе.
Власти обещают вести разъяснительную работу с жителями области и контролировать выполнение принятого решения.
Запрет на использование российского культурного продукта с 2018 действовал во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской областях.
Запрет на использование российского культурного продукта с 2018 действовал во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской областях.
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