"Русскоязычный культурный продукт" под запретом в Хмельницкой области

13:35 16 июня Киев, Украина

Хмельницкий областной совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в регионе.

"Областной совет своим решением ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Хмельницкой области до момента полного прекращения оккупации российской федерацией территории Украины" - пресс-служба Хмельницкого облсовета.

Власти обещают вести разъяснительную работу с жителями области и контролировать выполнение принятого решения.



Запрет на использование российского культурного продукта с 2018 действовал во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской областях.