ISW: путин склоняется к поддержке оппонентов пригожина в россии

Президент россии владимир путин все чаще становится на сторону противников спонсора ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, вероятно, пытаясь ослабить его влияние в рф.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Как отмечается, во время встречи беглов заявил, что его администрация сформировала три добровольческих батальона, которые поддерживают вторжение россии в Украину в составе Западного военного округа россии. При этом в ISW напомнили, что пригожин развернул интенсивную кампанию по обращению к чиновникам государственной думы россии с просьбой отстранить беглова от должности и даже призвал генеральную прокуратуру россии провести расследование против чиновника относительно государственной измены, поскольку тот якобы не оказал должной поддержки военным усилиям россии.
Как отмечает ISW, демонстративная встреча путина с бегловым и их конкретное обсуждение вклада губернатора в военные действия прямо бросают вызов попыткам пригожина утвердить свою власть над бегловым и Санкт-Петербургом.
Кроме того, путин удвоил официальную риторику о том, что только российские силы участвовали в захвате Соледара в Донецкой области, отвергая заявления пригожина о том, что силы Вагнера одержали тактическую победу.
Однако пригожин продолжает использовать заявления о тактическом успехе ЧВК "Вагнер" для усиления своей позиции, что, вероятно, усугубляет конфликт с министерством обороны россии за влияние в российском информационном пространстве, считают аналитики. В частности, 19 января он заявил, что силы ЧВК захватили Клищиевку Донецкой области, отметив, что "вагнеровцы" несут исключительную ответственность за тактическое наступление к югу от Бахмута.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии