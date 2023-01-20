ISW: путин склоняется к поддержке оппонентов пригожина в россии

09:51 20 января Киев, Украина





Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Президент россии владимир путин все чаще становится на сторону противников спонсора ЧВК "Вагнер" евгения пригожина , вероятно, пытаясь ослабить его влияние в рф.Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"18 января 2023 года путин впервые с начала марта 2022-го встретился с губернатором Санкт-Петербурга александром бегловым, одним из явных врагов пригожина, чтобы обсудить роль Санкт-Петербурга в военных действиях россии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время встречи беглов заявил, что его администрация сформировала три добровольческих батальона, которые поддерживают вторжение россии в Украину в составе Западного военного округа россии. При этом в ISW напомнили, что пригожин развернул интенсивную кампанию по обращению к чиновникам государственной думы россии с просьбой отстранить беглова от должности и даже призвал генеральную прокуратуру россии провести расследование против чиновника относительно государственной измены, поскольку тот якобы не оказал должной поддержки военным усилиям россии.

"Связанные с пригожиным СМИ летом 2022 года также публиковали разоблачение беглова, утверждая, что беглов умышленно препятствовал рекламным кампаниям по набору в три местных добровольческих батальона. пригожин также заявил, что помогал беглову в кампании за должность губернатора, утверждая, что он беглов, и внес несколько предложений по улучшению его управления", — сообщают аналитики.

Как отмечает ISW, демонстративная встреча путина с бегловым и их конкретное обсуждение вклада губернатора в военные действия прямо бросают вызов попыткам пригожина утвердить свою власть над бегловым и Санкт-Петербургом.

"путин также недавно повторно назначил генерал-полковника александра лапина, бывшего командующего Центральным военным округом (ЦВО), начальника штаба Сухопутных войск россии, несмотря на то, что лапин подвергся серьезной критике со стороны фракции силовиков, видным членом которой является пригожин", — отмечается в публикации.

Кроме того, путин удвоил официальную риторику о том, что только российские силы участвовали в захвате Соледара в Донецкой области, отвергая заявления пригожина о том, что силы Вагнера одержали тактическую победу.

"Путин, вероятно, пытается снизить популярность пригожина в пользу профессиональных российских военных и российских чиновников", - подчеркивают в ISW.

Однако пригожин продолжает использовать заявления о тактическом успехе ЧВК "Вагнер" для усиления своей позиции, что, вероятно, усугубляет конфликт с министерством обороны россии за влияние в российском информационном пространстве, считают аналитики. В частности, 19 января он заявил, что силы ЧВК захватили Клищиевку Донецкой области, отметив, что "вагнеровцы" несут исключительную ответственность за тактическое наступление к югу от Бахмута.