Rheinmetall поставит Украине 20 БМП Marder и мобильные медстанции

Немецкий промышленный концерн Rheinmetall поставит Украине две современные мобильные медицинские полевые операционные станции и еще 20 боевых машин пехоты Marder.
Концерн планирует этим летом поставить в Украину еще 20 боевых машин пехоты Marder. Компания подтвердила соответствующий график выполнения полученного в мае от правительства ФРГ заказа. Соответствующее заявление размещено на сайте концерна.
Ранее ФРГ уже передала Украине 40 Marder: 20 от Rheinmetall и 20 из составов своих Вооруженных Сил (Бундесвера).
В концерне также сообщили, что Rheinmetall вдобавок к заказанным на сегодняшний день "Мардерам" может предоставить еще 60 машин.
По программе немецкого правительства Ringtausch Греция также получит 40 БМП Marder. Они также будут отправлены этим летом, добавили в концерне.
Кроме того, Rheinmetall поставит Украине две современные мобильные медицинские полевые операционные станции.
Отмечается, что общая стоимость контракта составляет около 8 миллионов евро, а станции будут доставлены в Украину в конце этого года и начале следующего.
Защищенная система FST состоит из трех комплектов транспортных средств, в каждый из которых входит грузовик, прицеп и шесть контейнеров, которые остаются установленными на грузовике и прицепе даже во время работы.
В развернутом состоянии соединяемые и расширяющиеся контейнеры включают зону приема и сортировки, рентгеновский кабинет, предоперационный и операционный блок, а также блок интенсивной терапии. Они снабжены генератором и резервуаром для воды. Резервуар подачи позволяет готовой системе работать автономно в течение не менее 48 часов.
FST предназначены для хирургических операций. Они позволяют очень быстро проводить спасательные процедуры для тяжело раненых солдат вблизи передовой.
В Rheinmetall напомнили, что в конце 2022 года получили заказы на поставку в Украину мобильной больницы Role 2 под ключ.
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