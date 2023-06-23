Rheinmetall поставит Украине 20 БМП Marder и мобильные медстанции

14:50 23 июня Киев, Украина

Немецкий промышленный концерн Rheinmetall поставит Украине две современные мобильные медицинские полевые операционные станции и еще 20 боевых машин пехоты Marder.

Концерн планирует этим летом поставить в Украину еще 20 боевых машин пехоты Marder. Компания подтвердила соответствующий график выполнения полученного в мае от правительства ФРГ заказа. Соответствующее заявление размещено на сайте концерна.

"По заказу немецкого правительства компания Rheinmetall снова поставляет Украине боевые машины пехоты Marder. Сумма заказа, полученного в мае 2023 г., составляет двузначную цифру в диапазоне миллионов евро. Marder должны быть доставлены летом этого года", – говорится в сообщении.

Ранее ФРГ уже передала Украине 40 Marder: 20 от Rheinmetall и 20 из составов своих Вооруженных Сил (Бундесвера).

В концерне также сообщили, что Rheinmetall вдобавок к заказанным на сегодняшний день "Мардерам" может предоставить еще 60 машин.

"Работа над этим уже ведется на заводах Rheinmetall в Касселе и Унтерлюсе. Каждый месяц можно будет поставлять до десяти боевых машин пехоты", — говорится в сообщении.

По программе немецкого правительства Ringtausch Греция также получит 40 БМП Marder. Они также будут отправлены этим летом, добавили в концерне.

Кроме того, Rheinmetall поставит Украине две современные мобильные медицинские полевые операционные станции.

"Концерн получил очередной заказ от Министерства обороны Украины на поставку современных мобильных медицинских средств для полевых операций. Rheinmetall поставит в Украину две системы передовой хирургической группы (FST). Эти две системы были приобретены в рамках инициативы правительства Германии "Enable & Enhance", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая стоимость контракта составляет около 8 миллионов евро, а станции будут доставлены в Украину в конце этого года и начале следующего.



Защищенная система FST состоит из трех комплектов транспортных средств, в каждый из которых входит грузовик, прицеп и шесть контейнеров, которые остаются установленными на грузовике и прицепе даже во время работы.



В развернутом состоянии соединяемые и расширяющиеся контейнеры включают зону приема и сортировки, рентгеновский кабинет, предоперационный и операционный блок, а также блок интенсивной терапии. Они снабжены генератором и резервуаром для воды. Резервуар подачи позволяет готовой системе работать автономно в течение не менее 48 часов.

"Также система оснащена самой современной медицинской технологией: основные компоненты, такие как высокоэффективное рентгеновское устройство, поступают от Siemens Healthineers, стратегического партнера Rheinmetall", - говорится в сообщении.

FST предназначены для хирургических операций. Они позволяют очень быстро проводить спасательные процедуры для тяжело раненых солдат вблизи передовой.



В Rheinmetall напомнили, что в конце 2022 года получили заказы на поставку в Украину мобильной больницы Role 2 под ключ.