Rheinmetall поставит Украине 100 тысяч минометных снарядов

16:59 08 ноября Киев, Украина

Оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Германии заказы на производство около 100 тысяч артиллерийских мин калибра 120-мм для Украины.
 
Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.

Контракт в размере "сотень миллионов евро" предусматривает поставку около 100 тысяч артиллерийских мин калибра 120-мм. Соглашение является частью пакета военной помощи на сумму 400 миллионов евро для Вооруженных сил Украины.

Снабжение должно начаться в ближайшее время и будет продолжаться в течение следующих двух лет. Соответственно, средний объем поставок может составить не более 4000 снарядов в месяц.

В Rheinmetall также отметили, что благодаря поглощению испанского производителя боеприпасов Expal концерн существенно усилил свои мощности в этой сфере производства боеприпасов этого калибра, в частности, обломочных, дымовых и зажигательных мин.
"Благодаря увеличенной дальности, повышенной точности и оптимальной боевой эффективности, минометные боеприпасы Rheinmetall могут обеспечить благоприятные результаты даже во время операций в сложной местности и в городских условиях", — говорится в сообщении.