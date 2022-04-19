Google показал на картах секретные объекты в россии. Фото

13:02 19 апреля Киев, Украина

Российские стратегические и военные объекты стали доступны для просмотра в Google Maps, сообщает Defence Express.

Изображения четкие и максимально детализиорованы, с разрешением примерно 0,5 метра на пиксель.



На картах можно подробно рассмотреть российские военные полигоны, авиабазы, командные пункты, боевые корабли и технику. Издание опубликовало несколько таких снимков, на которых изображены авианосец «Адмирал Кузнецов», атомный военный крейсер «Петр Великий», база хранения ядерных боеприпасов под Мурманском, новейший истребитель Су-57 в летно-испытательном центре Минобороны, авиабаза в Курской области, полигон Нёнокса под Северодвинском, пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты, базы «Искандеров», подлодок и подвижных комплексов «Тополь».







На момент написания новости в Google никак не прокомментировали появившуюся информацию. Секретные объекты других государств на картах остаются скрытыми.



Напомним, 7 апреля Роскомнадзор ввел ограничения против Google LLC, который владеет YouTube. Компании запрещено рекламировать себя и свои сервисы в России, а поисковые системы будут информировать пользователей о том, что организация нарушает российские законы. Поводом стал отказ администрации YouTube разблокировать аккаунты прокремлевских каналов.