Rheinmetall подтвердил передачу Украине беспилотников Luna NG

Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил передачу Украине беспилотников Luna New Generation, которые могут обнаруживать, классифицировать и распознавать объекты в режиме реального времени.
Об этом говорится в сообщении на сайте концерна.
Об этом говорится в сообщении на сайте концерна.
Сумма контракта не сообщается, но речь идет о "небольшой двузначной сумме миллионов евро".
Luna NG от Rheinmetall – это совершенно новая система дронов, превосходящая предыдущую модель по всем важным характеристикам. Помимо использования в качестве системы разведки они также могут обеспечивать сеть LTE (4G), перехватывать или глушить связь.
Как отмечают в Rheinmetall, дрон может находиться в воздухе 12 часов и имеет дальность передачи данных более 100 км. Беспилотник обеспечивает пространственное покрытие более 30 тысяч квадратных километров.
Rheinmetall отмечает, что БПЛА можно запустить практически из любого места из канатной катапульты, а посадка осуществляется автономно с помощью дифференциального GPS в сети или на парашюте.
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