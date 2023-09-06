Rheinmetall подтвердил передачу Украине беспилотников Luna NG

14:35 15 августа Киев, Украина





Об этом говорится в Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил передачу Украине беспилотников Luna New Generation, которые могут обнаруживать, классифицировать и распознавать объекты в режиме реального времени.Об этом говорится в сообщении на сайте концерна.

"Компания Rheinmetall достигла еще одной вехи со своим разведывательным дроном LUNA NG. Авиационный разведывательный комплекс Luna NG в скором времени заработает в Украине. Система должна быть готова для доставки в течение 2023 года", - заявили в компании.

Сумма контракта не сообщается, но речь идет о "небольшой двузначной сумме миллионов евро".



Luna NG от Rheinmetall – это совершенно новая система дронов, превосходящая предыдущую модель по всем важным характеристикам. Помимо использования в качестве системы разведки они также могут обеспечивать сеть LTE (4G), перехватывать или глушить связь.



Как отмечают в Rheinmetall, дрон может находиться в воздухе 12 часов и имеет дальность передачи данных более 100 км. Беспилотник обеспечивает пространственное покрытие более 30 тысяч квадратных километров.



Rheinmetall отмечает, что БПЛА можно запустить практически из любого места из канатной катапульты, а посадка осуществляется автономно с помощью дифференциального GPS в сети или на парашюте.