CNN опубликовало видео атаки морского дрона по Крымскому мосту

Украинские спецслужбы предоставили CNN видео атаки экспериментального морского беспилотника на Крымский мост. СБУ также обнародовала новые подробности операции, указав, что планируются новые подобные атаки.
Об этом говорится в материале CNN.
В частности, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что использованный беспилотник называется "Морской малыш" (Sea Baby), ранее презентованный СБУ. Это украинская разработка, над которой начали работать сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Атака 17 июля стала второй попыткой повредить мост. Она привела к повреждению дорожных полос переправы.
Атака 17 июля стала второй попыткой повредить мост. Она привела к повреждению дорожных полос переправы.
На видео виден экран пилота за несколько минут до того, как украинский морской дрон доставил около 850 кг взрывчатки до бетонной опоры моста. СБУ предоставила CNN также два ролика с камер наблюдения, на которых виден момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста, а затем примерно через 5 минут еще один удар по железнодорожному участку с противоположного направления.
Глава СБУ взял на себя ответственность и за первую атаку на Крымский мост 8 октября, однако не сообщил о подробностях операции.
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