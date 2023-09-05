CNN опубликовало видео атаки морского дрона по Крымскому мосту

14:31 16 августа Киев, Украина

Украинские спецслужбы предоставили CNN видео атаки экспериментального морского беспилотника на Крымский мост. СБУ также обнародовала новые подробности операции, указав, что планируются новые подобные атаки.

Об этом говорится в материале CNN.





Атака 17 июля стала второй попыткой повредить мост. Она привела к повреждению дорожных полос переправы. В частности, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что использованный беспилотник называется "Морской малыш" (Sea Baby), ранее презентованный СБУ. Это украинская разработка, над которой начали работать сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину.Атака 17 июля стала второй попыткой повредить мост. Она привела к повреждению дорожных полос переправы.

"С помощью этих беспилотников недавно мы успешно поразили Крымский мост, большой десантный корабль "Оленегорский Горняк" и танкер SIG", - сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

На видео виден экран пилота за несколько минут до того, как украинский морской дрон доставил около 850 кг взрывчатки до бетонной опоры моста. СБУ предоставила CNN также два ролика с камер наблюдения, на которых виден момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста, а затем примерно через 5 минут еще один удар по железнодорожному участку с противоположного направления.

"Мы работаем над другими операциями, в частности в акватории Черного моря. Обещаю, будет интересно, особенно для наших врагов", – сказал Малыш CNN.

Глава СБУ взял на себя ответственность и за первую атаку на Крымский мост 8 октября, однако не сообщил о подробностях операции.