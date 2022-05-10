Lenta.ru опубликовала материалы про военные преступления путина в Украине

На сайте издания Lenta.ru с 7:00 до 9:00 по московскому времени вышли антивоенные тексты с критикой путина и призывами остановить войну в Украине.
Успели выйти материалы с заголовками «Российские власти запретили журналистам говорить про негатив», «Рекордные расходы на армию не помогли России победить Украину», «Владимир Путин солгал о планах России в Украине» , «Путин превратил государство в главного грабителя россиян», «Российская армия оказалась армией воров и мародеров» и другие.
Статьи уже "зачищены", но их часть можно найти
в веб-архиве. Ответственность за публикацию материалов взяли на себя руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова. Таким образом речь идет не о взломе сайта, а об инициативе самих сотрудников издания.
«Дисклеймер: этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: срочно делай скрин, пока не удалили», — указано в начале каждого материала.
Журналист Lenta.ru Егор Поляков, который вместе с другой журналисткой издания — Александрой Мирошниковой — опубликовал на главной странице сайта антивоенный материал о «диктаторе Путине, который ведет Россию в пропасть», заявил, что главным мотивом их поступка стала совесть. При этом Егор отметил, что они с Александрой находятся не в России.
"Что это было? Ну это ровно то, как это и выглядит. Это никакой не «взлом хакеров», это мое и Саши осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось, пока не буду говорить, по каким причинам.
Главный мотив — совесть. Я понимаю, что российское медиапространство уже давно поделено на сегменты «рукопожатности» и «Лента» туда не входит, но лично я знаю много хороших и достойных людей, которые работают в нерукопожатных СМИ, поэтому призываю потенциальных критиков в профессиональной и не только среде не забывать про гуманизм и не вешать ярлыки сразу на всех. Я считаю, что всем противникам войны сейчас необходимо объединиться, невзирая на их взгляды.
Что касается материалов, то тут все просто. После массовых блокировок в стране почти не осталось медиа, которые можно посмотреть без ВПН или думскроллинга в телеге. У нас гигантская аудитория, к чему я в том числе приложил много усилий, поэтому мы с Сашей решили, что такой перфоманс будет единственно верным. Мы отобрали около 40–45 ключевых кейсов\новостей\фактов, которые российские СМИ начали замалчивать после начала войны, расписали их максимально подробно и старались не впадать в «пропаганду наоборот».
Месседж ключевой, конечно, мы заложили в текст, который получился скорее как колонка (что лично меня очень бесит), но вместе с тем с понятными фактами и аргументами. Подписи наши, со мной уже побеседовали, полагаю, что можно говорить о том, что мы в «Ленте» более не работаем", -
заявили журналисты
.
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