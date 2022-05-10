Lenta.ru опубликовала материалы про военные преступления путина в Украине

14:47 09 мая Киев, Украина

На сайте издания Lenta.ru с 7:00 до 9:00 по московскому времени вышли антивоенные тексты с критикой путина и призывами остановить войну в Украине.

Успели выйти материалы с заголовками «Российские власти запретили журналистам говорить про негатив», «Рекордные расходы на армию не помогли России победить Украину», «Владимир Путин солгал о планах России в Украине» , «Путин превратил государство в главного грабителя россиян», «Российская армия оказалась армией воров и мародеров» и другие.

Статьи уже "зачищены", но их часть можно найти в веб-архиве. Ответственность за публикацию материалов взяли на себя руководитель отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова. Таким образом речь идет не о взломе сайта, а об инициативе самих сотрудников издания.

«Дисклеймер: этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: срочно делай скрин, пока не удалили», — указано в начале каждого материала.

Журналист Lenta.ru Егор Поляков, который вместе с другой журналисткой издания — Александрой Мирошниковой — опубликовал на главной странице сайта антивоенный материал о «диктаторе Путине, который ведет Россию в пропасть», заявил, что главным мотивом их поступка стала совесть. При этом Егор отметил, что они с Александрой находятся не в России.