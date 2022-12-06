"Один из самых больших стратегических провалов": Британская разведка оценила последствия атак на аэродромы рф

10:53 06 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.



Как напоминают в министерстве, 5 декабря 2022 года многочисленные открытые источники сообщили Российское военное командование будет воспринимать атаки на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях россии как один из самых масштабных провалов с начала вторжения в Украину.Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.Как напоминают в министерстве, 5 декабря 2022 года многочисленные открытые источники сообщили о взрывах на авиабазе Энгельс в Саратовской области россии и на аэродроме Дягилево вблизи Рязани, юго-восточнее москвы . Сообщается, что в Энгельсе были повреждены два тяжелых бомбардировщика Ту-95 ( по классификации НАТО — BEAR ), а в Дягилево при взрыве топливного бака погибли три человека.

"Причины взрывов не подтверждены. Однако если россия оценит эти инциденты как умышленные атаки, она, вероятно, будет считать их одними из наиболее стратегически значимых провалов защиты сил с момента ее вторжения в Украину", — говорится в сообщении.

В британской разведке обращают внимание на то, что места инцидентов расположены гораздо глубже в россии, чем те, где раньше произошли подобные взрывы: в частности, Энгельс находится на расстоянии более 600 километров от территории, контролируемой Украиной. При этом там расположена основная оперативная база российской авиации дальнего действия на западе россии (LRA), где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков.

"Эти самолеты способствуют ядерному сдерживанию россии, а также часто использовались для запуска обычных крылатых ракет по Украине. LRA, вероятно, ответит временным перемещением бомбардировщиков на аэродромы разведения", - отмечается в сообщении.

При этом Минобороны королевства считает, что российское командование, вероятно, будет пытаться выявить и строго наказать российских офицеров, которые будут определены ответственными за допущение инцидента.