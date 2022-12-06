"Один из самых больших стратегических провалов": Британская разведка оценила последствия атак на аэродромы рф

Российское военное командование будет воспринимать атаки на военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях россии как один из самых масштабных провалов с начала вторжения в Украину.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Как напоминают в министерстве, 5 декабря 2022 года многочисленные открытые источники сообщили о взрывах на авиабазе Энгельс в Саратовской области россии и на аэродроме Дягилево вблизи Рязани, юго-восточнее москвы. Сообщается, что в Энгельсе были повреждены два тяжелых бомбардировщика Ту-95 ( по классификации НАТО — BEAR ), а в Дягилево при взрыве топливного бака погибли три человека.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Как напоминают в министерстве, 5 декабря 2022 года многочисленные открытые источники сообщили о взрывах на авиабазе Энгельс в Саратовской области россии и на аэродроме Дягилево вблизи Рязани, юго-восточнее москвы. Сообщается, что в Энгельсе были повреждены два тяжелых бомбардировщика Ту-95 ( по классификации НАТО — BEAR ), а в Дягилево при взрыве топливного бака погибли три человека.
В британской разведке обращают внимание на то, что места инцидентов расположены гораздо глубже в россии, чем те, где раньше произошли подобные взрывы: в частности, Энгельс находится на расстоянии более 600 километров от территории, контролируемой Украиной. При этом там расположена основная оперативная база российской авиации дальнего действия на западе россии (LRA), где базируется более 30 тяжелых бомбардировщиков.
При этом Минобороны королевства считает, что российское командование, вероятно, будет пытаться выявить и строго наказать российских офицеров, которые будут определены ответственными за допущение инцидента.
Ранее сообщалось, что утром 6 декабря россия заявила об атаке на аэродром в Курской области.
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