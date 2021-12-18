Maxar обнародовала спутниковые снимки скопления войск РФ у границы Украины

07:31 08 Декабрь Киев, Украина

На фоне опасений возможного нового российского вторжения, украинские официальные лица заявляют о более чем 90 000 российских военнослужащих, размещенных вдоль границы Украины и в оккупированном Россией в 2014 году Крыму.



Компания Maxar Technologies, занимающаяся спутниковой съемкой, опубликовала фотографии, где видно наращивание российских войск.

Сообщается, что Maxar обеспечивает 90 процентов базы геопространственной разведки, используемой правительством США.

Это одно из крупнейших передвижений российских войск в направлении Украины за последние годы, кроме регулярно запланированных и объявленных учений, и одно из событий, которое 7 декабря стало поводом для видеозвонка между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным.



Что известно о скоплении российских военных у границы с Украиной?

По данным ГУР Минобороны Украины, Россия накапливает войска на определенном удалении от границы Украины. Разведка также допускает, что Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины в начале 2022 года. The Washington Post отмечает, что Кремль прибегает к таким маневрам у границы, требуя от США гарантии, что Украина не вступит в НАТО, а Альянс воздержится от определенных военных действий в Украине и вокруг нее.



Информацию украинской разведки подтвердили и американские коллеги. Разведданные США, как писал Bloomberg, действительно свидетельствуют о том, что Россия, вероятно, готовится к потенциальному вторжению в Украину – в частности со стороны Беларуси и оккупированного Крыма. В то же время, американцы до конца не уверены в возможности нападения и в серьезности намерений Владимира Путина – окончательное решение по интервенции Кремль, вероятно, еще не принял.



По оценкам Украины, Россия сосредоточила около 115 тыс. российских солдат на границе, включая оккупированные территории Донбасса и Крыма. The Washington Post, ссылаясь на официальные лица США и документы американской разведки, предполагает, что Кремль может задействовать для нападения до 175 тыс. военных.