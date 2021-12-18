Maxar обнародовала спутниковые снимки скопления войск РФ у границы Украины

07:31 08 Декабрь Киев, Украина

На фоне опасений возможного нового российского вторжения, украинские официальные лица заявляют о более чем 90 000 российских военнослужащих, размещенных вдоль границы Украины и в оккупированном Россией в 2014 году Крыму.

Компания Maxar Technologies, занимающаяся спутниковой съемкой, опубликовала фотографии, где видно наращивание российских войск.
Вид на русскую наземную технику в Ельне. Россия, 9 ноября 2021 года
Сообщается, что Maxar обеспечивает 90 процентов базы геопространственной разведки, используемой правительством США.
полигон военной группировки в Погоново. Россия, 26 ноября 2021 года
Это одно из крупнейших передвижений российских войск в направлении Украины за последние годы, кроме регулярно запланированных и объявленных учений, и одно из событий, которое 7 декабря стало поводом для видеозвонка между президентом США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным.
Палатки русских войск и административная зона в Ельне. Россия, 9 ноября 2021 года

Что известно о скоплении российских военных у границы с Украиной?
По данным ГУР Минобороны Украины, Россия накапливает войска на определенном удалении от границы Украины. Разведка также допускает, что Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины в начале 2022 года. The Washington Post отмечает, что Кремль прибегает к таким маневрам у границы, требуя от США гарантии, что Украина не вступит в НАТО, а Альянс воздержится от определенных военных действий в Украине и вокруг нее.

Информацию украинской разведки подтвердили и американские коллеги. Разведданные США, как писал Bloomberg, действительно свидетельствуют о том, что Россия, вероятно, готовится к потенциальному вторжению в Украину – в частности со стороны Беларуси и оккупированного Крыма. В то же время, американцы до конца не уверены в возможности нападения и в серьезности намерений Владимира Путина – окончательное решение по интервенции Кремль, вероятно, еще не принял.

По оценкам Украины, Россия сосредоточила около 115 тыс. российских солдат на границе, включая оккупированные территории Донбасса и Крыма. The Washington Post, ссылаясь на официальные лица США и документы американской разведки, предполагает, что Кремль может задействовать для нападения до 175 тыс. военных.