"Наступление" рф в Запорожской области похоже на "самоубийство" - ВСУ

Попытки наступательных действий оккупационных войск рф в Запорожской области напоминают "самоубийство". Об этом 19 января сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По их словам, создается впечатление, что руководство рф готовит личный состав и технику на роль "мишеней" для ВСУ.
Генштаб опубликовал видео атаки захватчиков на позиции сил обороны в Запорожской области, в результате которой были уничтожены три российских танка, а также убиты и ранены около 30 оккупантов.
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