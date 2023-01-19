"Наступление" рф в Запорожской области похоже на "самоубийство" - ВСУ

17:55 19 января Киев, Украина

Попытки наступательных действий оккупационных войск рф в Запорожской области напоминают "самоубийство". Об этом 19 января сообщил Генеральный штаб ВСУ

"Давно анонсированное российскими пропагандистами "наступление" 58-й армии врага на Запорожском направлении только уменьшает количество его личного состава и техники. Низкая подготовка и взаимодействие между подразделениями противника скорее напоминает самоубийство, чем наступательные действия", - отметили украинские военные.



По их словам, создается впечатление, что руководство рф готовит личный состав и технику на роль "мишеней" для ВСУ.



Генштаб опубликовал видео атаки захватчиков на позиции сил обороны в Запорожской области, в результате которой были уничтожены три российских танка, а также убиты и ранены около 30 оккупантов.