FATF лишила рф членства, но в "черный список" пока не внесла

За то, что действия Москвы недопустимо противоречат принципам укрепления безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы, в феврале этого года было приостановлено членство россии в Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (Financial Action Task Force – FATF).
На текущей неделе Украина вновь призвала FATF внести россию в черный список через финансирование ЧВК Вагнер, а также усиление сотрудничества Москвы и торговлю оружием со странами, находящимися под санкциями ООН и внесенные в черный список FATF – Иран и Северную Корею.
Но на пленарном заседании FATF, прошедшем в Париже 26-27 октября, члены комисси отказалась включить россию в "серый" или "черный" списки, что бы еще больше изолировало экономику страны-агрессора.
На этом же пленарном заседании FATF добавила Болгарию в список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, или так называемому серому списку. В то же время из него исключили Албанию, Каймановы острова, Иорданию и Панаму.
Помимо этого, FATF предоставила полноценное членство для Индонезии.
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