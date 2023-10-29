FATF лишила рф членства, но в "черный список" пока не внесла

12:34 29 октября Киев, Украина

За то, что действия Москвы недопустимо противоречат принципам укрепления безопасности, надежности и целостности мировой финансовой системы, в феврале этого года было приостановлено членство россии в Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (Financial Action Task Force – FATF).

На текущей неделе Украина вновь призвала FATF внести россию в черный список через финансирование ЧВК Вагнер, а также усиление сотрудничества Москвы и торговлю оружием со странами, находящимися под санкциями ООН и внесенные в черный список FATF – Иран и Северную Корею.

Но на пленарном заседании FATF, прошедшем в Париже 26-27 октября, члены комисси отказалась включить россию в "серый" или "черный" списки, что бы еще больше изолировало экономику страны-агрессора.

"Приостановление членства российской федерации остается в силе. После заявлений, опубликованных с марта 2022 года, FATF вновь подчеркивает, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против российской федерации с целью защиты международной финансовой системы", – говорится в сообщении.

На этом же пленарном заседании FATF добавила Болгарию в список юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, или так называемому серому списку. В то же время из него исключили Албанию, Каймановы острова, Иорданию и Панаму.

Помимо этого, FATF предоставила полноценное членство для Индонезии.