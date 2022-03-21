WSJ: Кремль перешел к «Плану Б» — удержанию позиций

После того, как российским силам не удалось добиться быстрой победы над Украиной , высокопоставленные официальные лица США видят признаки того, что Кремль переходит к новой стратегии для защиты ключевых территориальных целей, одновременно ища рычаги, чтобы заставить украинское правительство согласиться на нейтралитет между Россией и Западом.
Об этом пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США.
России не удалось в течении нескольких дней захватить Украину и заменить правительство пророссийским режимом.
Новая оценка намерений Путина, которую разделяют высокопоставленные чиновники в администрации Байдена, заключается в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Захватив Крым и регион Донбасса в 2014 году, Россия стремится обеспечить «сухопутный мост» между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом.
Путин также продолжит свое военное давление, включая обстрелы украинских городов, рассчитывая, что это заставит Зеленского отказаться от своих надежд на присоединение к Западу и согласиться на нейтральный статус и другие требования России.
Если требования Путина о территории и нейтралитете будут отклонены, он, как ожидается, попытается удержать все территории, которые заняли его войска, и продолжать сражаться, заявили официальные лица США.
Если требования Путина о территории и нейтралитете будут отклонены, он, как ожидается, попытается удержать все территории, которые заняли его войска, и продолжать сражаться, заявили официальные лица США.
Оценка «Плана Б» Путина, как назвал его один чиновник, сопровождается рядом важных оговорок. Официальные лица США отмечают, что Путин может расширить свои военные цели, если его вооруженные силы станут более успешными против сил Украины. Статус столицы остается открытым вопросом, и, учитывая сильное сопротивление Украины, неясно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно оцепить Киев и взять украинскую столицу, говорят некоторые официальные лица США.
Интерпретация стратегии Путина не является результатом официальной оценки разведывательного сообщества, а является точкой зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации, которые не говорят, что эта стратегия сработает. Некоторые аналитики отмечают сложность оценки целей и задач Путина и предостерегают от чрезмерного изучения событий на поле боя.
Интерпретация стратегии Путина не является результатом официальной оценки разведывательного сообщества, а является точкой зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации, которые не говорят, что эта стратегия сработает. Некоторые аналитики отмечают сложность оценки целей и задач Путина и предостерегают от чрезмерного изучения событий на поле боя.
В настоящее время российские силы сталкиваются с огромными проблемами , в том числе с логистикой, сокращением запасов высокоточного оружия и растущими потерями, которые, по подсчетам Украины составляет около 15000 человек.
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