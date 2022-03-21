WSJ: Кремль перешел к «Плану Б» — удержанию позиций

15:51 21 марта Киев, Украина

После того, как российским силам не удалось добиться быстрой победы над Украиной , высокопоставленные официальные лица США видят признаки того, что Кремль переходит к новой стратегии для защиты ключевых территориальных целей, одновременно ища рычаги, чтобы заставить украинское правительство согласиться на нейтралитет между Россией и Западом.

Об этом пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на высокопоставленные источники в администрации США.



России не удалось в течении нескольких дней захватить Украину и заменить правительство пророссийским режимом.

"Судя по имеющимся данным, продолжавшиеся более трех недель изнурительные бои, в ходе которых Украина оказывала ожесточенное сопротивление российским силам, побудили Путина скорректировать свою тактику", - заявил высокопоставленный представитель США.

Новая оценка намерений Путина, которую разделяют высокопоставленные чиновники в администрации Байдена, заключается в том, чтобы заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Захватив Крым и регион Донбасса в 2014 году, Россия стремится обеспечить «сухопутный мост» между западной частью России и Крымским полуостровом, а также расширить российский контроль над Донбассом.

Путин также продолжит свое военное давление, включая обстрелы украинских городов, рассчитывая, что это заставит Зеленского отказаться от своих надежд на присоединение к Западу и согласиться на нейтральный статус и другие требования России.



Если требования Путина о территории и нейтралитете будут отклонены, он, как ожидается, попытается удержать все территории, которые заняли его войска, и продолжать сражаться, заявили официальные лица США.

«Исходя из наших военных оценок, похоже, что он возвращается к тактике осады», — сказал другой официальный представитель США.

Оценка «Плана Б» Путина, как назвал его один чиновник, сопровождается рядом важных оговорок. Официальные лица США отмечают, что Путин может расширить свои военные цели, если его вооруженные силы станут более успешными против сил Украины. Статус столицы остается открытым вопросом, и, учитывая сильное сопротивление Украины, неясно, смогут ли российские военные собрать достаточно войск, чтобы плотно оцепить Киев и взять украинскую столицу, говорят некоторые официальные лица США.



Интерпретация стратегии Путина не является результатом официальной оценки разведывательного сообщества, а является точкой зрения некоторых официальных лиц США, имеющих доступ к секретной информации, которые не говорят, что эта стратегия сработает. Некоторые аналитики отмечают сложность оценки целей и задач Путина и предостерегают от чрезмерного изучения событий на поле боя.

«Его цель совсем не изменилась», — сказал Дэниел Фрид, бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента, занимавший пост посла США в Польше. «Что изменилось, так это его тактика. Быстрое обезглавливание украинского правительства не сработало, теперь Путин просто хочет наказать Украину. Это сталинский стиль».