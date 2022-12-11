"Кадыровцы" уехали из ЗАЭС перед визитом МАГАТЭ - ЦНС

17:15 08 декабря Киев, Украина





Об этом 8 декабря сообщил Центр национального сопротивления. Перед запланированным визитом МАГАТЭ "кадыровцы" покинули территорию Запорожской атомной электростанции.Об этом 8 декабря сообщил Центр национального сопротивления.

"Россияне в очередной раз хотят устроить импровизированное шоу перед комиссией, поэтому уже сейчас вывезли самых одиозных ее "защитников". Именно защитой захваченной станции в Энергодаре россияне объясняют присутствие своих войск и тяжелой техники", - подчеркнули в ЦНС.

Также, по данным Центра, на станцию прибыл один из главных пропагандистов кремля Владимир Соловьев, которому поставлена задача показать "нужную картинку" - возможное "отступление" россиян со станции.



Отмечается, что во время предыдущих визитов инспекторов МАГАТЭ россияне намеренно обстреливали соседние со станцией районы. В связи с этим ЦНС призывает местных жителей покинуть город до момента его освобождения.