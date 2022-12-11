"Кадыровцы" уехали из ЗАЭС перед визитом МАГАТЭ - ЦНС

Перед запланированным визитом МАГАТЭ "кадыровцы" покинули территорию Запорожской атомной электростанции.
Об этом 8 декабря сообщил Центр национального сопротивления.
Об этом 8 декабря сообщил Центр национального сопротивления.
Также, по данным Центра, на станцию прибыл один из главных пропагандистов кремля Владимир Соловьев, которому поставлена задача показать "нужную картинку" - возможное "отступление" россиян со станции.
Отмечается, что во время предыдущих визитов инспекторов МАГАТЭ россияне намеренно обстреливали соседние со станцией районы. В связи с этим ЦНС призывает местных жителей покинуть город до момента его освобождения.
Отмечается, что во время предыдущих визитов инспекторов МАГАТЭ россияне намеренно обстреливали соседние со станцией районы. В связи с этим ЦНС призывает местных жителей покинуть город до момента его освобождения.
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