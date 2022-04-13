BBC имеет доказательства использования на вокзале Краматорска кассетных бомб

У BBC есть доказательства того, что для удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске использовался кассетные боеприпасы.
Ранее об этом говорил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Что это за доказательства?
Это свидетельства корреспондентов, посетивших вокзал после удара. Обнаруженные ими следы совпадают со следами применения кассетных боеприпасов.
В ходе удара по вокзалу погибло 57 человек. Кассетные боеприпасы, взрываясь, разбрасывают более мелкие боевые элементы, которые самостоятельно взрываются позже (иногда значительно позже). Кассетные боеприпасы предназначены в первую очередь для уничтожения не строений или бронетехники, а живой силы или легких конструкций. От них зачастую страдают мирные жители, именно поэтому многие страны, но не Россия и Украина, подписали конвенцию об их запрете.
На месте удара найдены остатки ракеты "Точка-У", которая может оснащаться кассетной боеголовкой.
По словам экспертов, небольшие отверстия, которыми было испещрено все на месте взрыва, характерны именно для кассетных боеприпасов. "Пометки похожи на те, которые оставляет, например суббоеприпас от 9N24 - советского боеприпаса, который может нести ракета "Точка", - говорит эксперт британского исследовательского центра Rusi (Royal United Services Institute) Сидхартх Каушал.
Ранее об этом говорил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Что это за доказательства?
Это свидетельства корреспондентов, посетивших вокзал после удара. Обнаруженные ими следы совпадают со следами применения кассетных боеприпасов.
В ходе удара по вокзалу погибло 57 человек. Кассетные боеприпасы, взрываясь, разбрасывают более мелкие боевые элементы, которые самостоятельно взрываются позже (иногда значительно позже). Кассетные боеприпасы предназначены в первую очередь для уничтожения не строений или бронетехники, а живой силы или легких конструкций. От них зачастую страдают мирные жители, именно поэтому многие страны, но не Россия и Украина, подписали конвенцию об их запрете.
На месте удара найдены остатки ракеты "Точка-У", которая может оснащаться кассетной боеголовкой.
По словам экспертов, небольшие отверстия, которыми было испещрено все на месте взрыва, характерны именно для кассетных боеприпасов. "Пометки похожи на те, которые оставляет, например суббоеприпас от 9N24 - советского боеприпаса, который может нести ракета "Точка", - говорит эксперт британского исследовательского центра Rusi (Royal United Services Institute) Сидхартх Каушал.
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