Mastercard и Visa заявили о прекращении обслуживания российских карт

18:52 26 Февраль Киев, Украина

Платежная система Mastercard заявила о том, что больше не будет обслуживать российские банки, которые подпали под санкции в связи со вторжением РФ в Украину.

Отмечается, что выпущенные российскими финансовыми учреждениями карты Visa и Mastercard заблокируют. Они перестанут работать за границами Российской Федерации с 26 февраля.

Операции по ним внутри России продолжают проходить, а вот гражданам РФ, которые находятся за границей, придется тяжело.

Справочно! Запад продолжает рассматривать вопрос об отключении России от системы SWIFT.