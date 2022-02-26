Mastercard и Visa заявили о прекращении обслуживания российских карт

Платежная система Mastercard заявила о том, что больше не будет обслуживать российские банки, которые подпали под санкции в связи со вторжением РФ в Украину.
Отмечается, что выпущенные российскими финансовыми учреждениями карты Visa и Mastercard заблокируют. Они перестанут работать за границами Российской Федерации с 26 февраля.
Операции по ним внутри России продолжают проходить, а вот гражданам РФ, которые находятся за границей, придется тяжело.
Справочно! Запад продолжает рассматривать вопрос об отключении России от системы SWIFT.
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