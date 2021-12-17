Facebook и Twitter недоступны для сторонников президента Бразилии Болсонару

По сообщению агентства Reuters, Верховный суд Бразилии вынес решение об удалении в сетях Facebook и Twitter всех сайтов, принадлежащих тем, кто поддерживает президента страны Жаира Болсонару.

В том числе, по решению суда будут удалены 16 аккаунтов в Facebook и 12 в Twitter во избежание возможности распространения дезинформации сторонниками Болсонару, пока идет следствие. Такое постановление суда должно помешать использованию учетных записей "как средств осуществления возможного преступного поведения".

Агентство пишет, что среди владельцев удаленных аккаунтов - Роберто Джефферсон, экс-конгрессмен и президент консервативной партии PTB, а также бизнесмены Лучано Ханг, Эдгар Корона и Оскар Фахури и активистка Сара Джиромини, широко известная как Сара Винтер.

Facebook заявляет, что "уважают судебную систему и выполняют действующие законные предписания". А в Twitter говорят: "Twitter действовал строго в соответствии с правовыми нормами, связанными с расследованием Верховного суда".

В свою очередь в партии PTB заявили, что решение суда препятствует Роберто Джефферсону реализовать его "право на свободу слова и мнений в социальных сетях". Активистка Винтер заявила, что будет жаловаться в "международные правозащитные организации за серьезное нарушение свободы слова".

Напомним, что ранее у президента Бразилии подтвердился коронавирус. Ранее Болсонару сделал магнитно-резонансную томографию, которая не выявила у него проблем с легкими.

Также сообщалось, что журналисты подают в суд на президента Бразилии из-за риска заразиться COVID. Глава государства объявил о своем положительном тесте на коронавирус при личном общении с журналистами, подвергнув их угрозе заражения.