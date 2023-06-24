"Хрупкая диктатура Путина упала", - комментарий Буданова о бунте Пригожина

08:52 24 июня Киев, Украина

После того, как войска вагнеровцев захватили Ростов, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов дал комментарий событиям в в своем Telegram-канале. "Хрупкая диктатура Путина упала", - так охарактеризовал он ставший опасным для Кремля конфликт между главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и Минобороны рф.

"Рашисты начали грызть друг друга за власть и деньги. Пригожин грозится "идти походом" на Москву. Шойгу, по его словам, скрылся из Ростова, чтобы не стать жертвой в расправе", - написал Буданов.

Он также считает, что конфликт Пригожина и Шойгу поможет украинским военным быстрее освободить Украину и другие территории.

"А теперь слово за нашими подготовленными штурмовыми бригадами, которые на плечах захватчиков освободят Украину и те территории, которые захотят быть в составе могущественной, непобедимой и славной нашей страны", - заявил глава ГУР.

Буданов добавил, что стойкость и мужество украинской нации, невзирая на недостаточную помощь западных партнеров, помогла пережить самые сложные дни российской агрессии.

Напомним, сегодня вечером в Telegram-каналах появились заявления Пригожина с обвинениями в адрес Минобороны рф в ракетном ударе по лагерям ЧВК Вагнер. После этого Пригожин заявил, что снимает свои силы с фронта и ведет их разбираться с руководством Минобороны рф.

В Кремле заявили, что путин в курсе ситуации, принимаются все необходимые меры.