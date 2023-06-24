"Хрупкая диктатура Путина упала", - комментарий Буданова о бунте Пригожина

После того, как войска вагнеровцев захватили Ростов, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов дал комментарий событиям в в своем Telegram-канале. "Хрупкая диктатура Путина упала", - так охарактеризовал он ставший опасным для Кремля конфликт между главой ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным и Минобороны рф.
Он также считает, что конфликт Пригожина и Шойгу поможет украинским военным быстрее освободить Украину и другие территории.
Буданов добавил, что стойкость и мужество украинской нации, невзирая на недостаточную помощь западных партнеров, помогла пережить самые сложные дни российской агрессии.
Напомним, сегодня вечером в Telegram-каналах появились заявления Пригожина с обвинениями в адрес Минобороны рф в ракетном ударе по лагерям ЧВК Вагнер. После этого Пригожин заявил, что снимает свои силы с фронта и ведет их разбираться с руководством Минобороны рф.
В Кремле заявили, что путин в курсе ситуации, принимаются все необходимые меры.
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