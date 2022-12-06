"Финансовый Рамштайн" пройдет в начале 2023 года

16:19 06 декабря Киев, Украина

В первом квартале 2023 года ожидается проведения "финансового Рамштайна".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей во вторник, 6 декабря.

"Если вы ожидаете, что это будет формализовано в круглый стол, то да - будет. Высокий политический уровень предполагается. Надеюсь, что мы будем видеть его уже в течение первого квартала следующего года. Все те рабочие группы, которые сегодня работают на рабочем уровне, будут, безусловно, не реже раза в квартал презентовать политические достижения и политические договоренности "финансового Рамштайна", - рассказал глава правительства.

Он отметил, что работа по проведению "финансового Рамштайна" в настоящее время активно ведется на уровне Еврокомиссии и на уровне финансовых организаций и G7.



По его словам, на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где рассмотрят вопросы энергетической, финансовой, военной и ядерной безопасности.