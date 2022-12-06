"Финансовый Рамштайн" пройдет в начале 2023 года

В первом квартале 2023 года ожидается проведения "финансового Рамштайна".
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном брифинге с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилицей во вторник, 6 декабря.
Он отметил, что работа по проведению "финансового Рамштайна" в настоящее время активно ведется на уровне Еврокомиссии и на уровне финансовых организаций и G7.
По его словам, на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где рассмотрят вопросы энергетической, финансовой, военной и ядерной безопасности.
По его словам, на следующей неделе во Франции состоится очередная международная конференция, где рассмотрят вопросы энергетической, финансовой, военной и ядерной безопасности.
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