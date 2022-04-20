Если Россия будет использовать ресурсы СП-2 против Украины, в отношении РФ будут предприняты меры — Bloomberg

Договор между США и Германией по российскому газопроводу Северный поток-2 содержит в себе пункты, в соответствии с которыми в отношении России могут быть применены санкционные меры, если РФ попытается использовать свой газопровод против Украины.
Об этом пишет Bloomberg.
В соответствии с черновой версией документа, Германия примет неопределенные меры против России, если страна попытается использовать газ в качестве оружия или совершит акт агрессии против Украины. Соглашение предусматривает, что ФРГ может ввести санкции сама, а также одновременно с этим настаивать на принятии аналогичных мер на европейском уровне, вплоть до ограничения экспорта энергоресурсов из России.
Высокопоставленный американский чиновник пояснил Bloomberg, что формулировка, прописанная в соглашении, является намеренно неопределенной — администрация США не хотела давать России «дорожную карту» своих действий на любое злонамеренное поведение Кремля. Чиновник не исключил, что среди действий, на которые намекает документ — ограничение поставок газа из России в Германию.
Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие дни перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США — он планируется либо в конце июля, либо в августе 2021 года.
Как отмечает Bloomberg, подготовленное соглашение между Германией и США означает, что прогресс по вопросу «Северного потока-2» все-таки был достигнут после нескольких месяцев переговоров и визита Ангелы Меркель в Белый дом на прошлой неделе. На совместной пресс-конференции лидеры двух стран заявили, что согласны с тем, что необходимо удержать Владимира Путина от злоупотребления трубопроводом в политических целях.
В соответствии с черновой версией документа, Германия примет неопределенные меры против России, если страна попытается использовать газ в качестве оружия или совершит акт агрессии против Украины. Соглашение предусматривает, что ФРГ может ввести санкции сама, а также одновременно с этим настаивать на принятии аналогичных мер на европейском уровне, вплоть до ограничения экспорта энергоресурсов из России.
Высокопоставленный американский чиновник пояснил Bloomberg, что формулировка, прописанная в соглашении, является намеренно неопределенной — администрация США не хотела давать России «дорожную карту» своих действий на любое злонамеренное поведение Кремля. Чиновник не исключил, что среди действий, на которые намекает документ — ограничение поставок газа из России в Германию.
Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие дни перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США — он планируется либо в конце июля, либо в августе 2021 года.
Как отмечает Bloomberg, подготовленное соглашение между Германией и США означает, что прогресс по вопросу «Северного потока-2» все-таки был достигнут после нескольких месяцев переговоров и визита Ангелы Меркель в Белый дом на прошлой неделе. На совместной пресс-конференции лидеры двух стран заявили, что согласны с тем, что необходимо удержать Владимира Путина от злоупотребления трубопроводом в политических целях.
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