"Энергоатом" намерен поставлять электроэнергию в Молдову

С 4 июня начнутся поставки электроэнергии с Украины в Молдову.
НАЭК "Энергоатом" крупнейший производитель электроэнергии Украины подписал договор с госкомпанией Молдавии Energocom.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.
Согласно договоренностям, "Энергоатом" планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-час электроэнергии по цене $77 за 1 МВт-час.
Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.
Согласно договоренностям, "Энергоатом" планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-час электроэнергии по цене $77 за 1 МВт-час.
В компании отметили, что энергопотребление Молдовы в значительной степени зависит от генерации на принадлежащей РФ Молдавской ГРЭС. Украинский экспорт позволит стране диверсифицировать поставки электрической энергии и усилить ее энергетическую безопасность.
Ранее, компания Energocom (Молдова) планирует подписать с "Энергоатомом" договор на поставку электроэнергии, который должен покрыть до 30% потребления страны в июне.
Ранее, компания Energocom (Молдова) планирует подписать с "Энергоатомом" договор на поставку электроэнергии, который должен покрыть до 30% потребления страны в июне.
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