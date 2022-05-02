"Энергоатом" хочет увеличить объем экспорта

17:16 02 мая Киев, Украина

"Энергоатом" имеет возможности для экспорта электроэнергии и может в будущем увеличивать его объем.

Об этом заявил глава госкомпании "Энергоатом" Петр Котин.

"Технические возможности позволяют нам экспортировать до 700 МВт. Мы хотим добавить новые линии, чтобы можно было экспортировать не менее 2000 МВт", — сказал Котин.

По его словам, себестоимость атомной энергетики ниже, чем других видов электроэнергии в Украине, поэтому "Энергоатом" находится в хороших условиях для экспорта.



Котин считает, что покупка электроэнергии у Украины будет интересна странам Центральной и Восточной Европы.

"К примеру, покупая электроэнергию у нас, Литва сможет отказаться от ее импорта из России", — сказал он.

Котин также заверил, что у Украины есть запас ядерного топлива для АЭС на два года. В течение этого времени у страны не будет нехватки этого топлива даже в условиях отсутствия пополнения запасов.



Руководитель "Энергоатома" осветил и то, что в связи с оккупацией сотрудники Запорожской АЭС изменили формат своей работы, приспособившись к сложившимся условиям.





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