"Энергоатом" хочет увеличить объем экспорта

"Энергоатом" имеет возможности для экспорта электроэнергии и может в будущем увеличивать его объем.
Об этом заявил глава госкомпании "Энергоатом" Петр Котин.
По его словам, себестоимость атомной энергетики ниже, чем других видов электроэнергии в Украине, поэтому "Энергоатом" находится в хороших условиях для экспорта.
Котин считает, что покупка электроэнергии у Украины будет интересна странам Центральной и Восточной Европы.
Котин считает, что покупка электроэнергии у Украины будет интересна странам Центральной и Восточной Европы.
Котин также заверил, что у Украины есть запас ядерного топлива для АЭС на два года. В течение этого времени у страны не будет нехватки этого топлива даже в условиях отсутствия пополнения запасов.
Руководитель "Энергоатома" осветил и то, что в связи с оккупацией сотрудники Запорожской АЭС изменили формат своей работы, приспособившись к сложившимся условиям.
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Руководитель "Энергоатома" осветил и то, что в связи с оккупацией сотрудники Запорожской АЭС изменили формат своей работы, приспособившись к сложившимся условиям.
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