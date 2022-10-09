ISW дали анализ реакции рф на взрыв Крымского моста

10:07 09 октября Киев, Украина

Кремль пытается переложить вину на Минобороны рф за взрыв на Крымском мосту, чтобы отвести критику от президента Владимира путина. Такой вывод сделал американский Институт исследования войны (ISW).

При этом официального заявления Минобороны россии по данном поводу не было.

Издание Meduza сообщило, что администрация путина разослала российским СМИ инструкцию о том, как следует преуменьшать серьезность повреждений моста. Не исключено, что Кремль приказал российскому МО хранить молчание по поводу этой ситуации.

Некоторые националисты из рф заявили, что путин и его окружение не смогли немедленно отреагировать на нападение на "символический" мост, впервые выразив прямую критику в адрес президента рф.

Один из военных блогеров предупредил, что, если путин не предпримет ответных действий, это "будет принято за слабость самого президента".

Пропагандисты призвали Кремль возобновить удары по украинской инфраструктуре. При этом заявлений о применении ядерного оружия в ответ не было.

В ISW отмечают, что обрушение полосы Крымского моста ограничит передвижение российских военных до тех пор, пока мост не будет отремонтирован, что вынудит некоторые российские силы какое-то время полагаться на паромное сообщение.

При этом оккупанты, вероятно, по-прежнему смогут перевозить тяжелую военную технику по железной дороге.

Напомним, накануне около шести утра на Крымском мосту взорвался грузовик, после чего загорелись цистерны с топливом. Движение на нем было приостановлено из-за повреждений, но к вечеру было частично восстановлено.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, подрыв Крымского моста могли организовать сами россияне. Он объяснил это следствием противостояния между ФСБ и военными.