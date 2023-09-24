"ATACMS будут. Не только ATACMS, но и другое вооружение", - Юрий Игнат

Не смотря на имеющиеся успехи на фронте, украинские войска по-прежнему нуждаются в дальнобойном оружии. С каждым днем уверенность в том, что ВСУ получат дальнобойные ракеты ATACMS становится крепче. Об этом с уверенностью заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 24 сентября.
Представитель Воздушных сил подчеркнул, что западные ракеты лучше российских.
Спикер добавил, что именно поэтому Украина ожидает больше французских, немецких британских ракет и американских баллистических ATACMS, которые помогут "существенно изменить ситуацию на фронте".
Напомним, по данным СМИ, США намерены передать Украине "небольшое количество ракет ATACMS".
Также журналисты узнали, что Белый дом близок к решению о поставке ВСУ версии ATACMS, вооруженной кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.
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