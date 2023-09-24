"ATACMS будут. Не только ATACMS, но и другое вооружение", - Юрий Игнат

10:55 24 сентября Киев, Украина

Не смотря на имеющиеся успехи на фронте, украинские войска по-прежнему нуждаются в дальнобойном оружии. С каждым днем уверенность в том, что ВСУ получат дальнобойные ракеты ATACMS становится крепче. Об этом с уверенностью заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 24 сентября.

"ATACMS будут. Все больше и больше появляется новостей о том, что это произойдет. Не только ATACMS, но и другое вооружение. Мы понимаем, что ракеты Taurus немецкого производителя тоже очень и очень нужны нам были. Вопросы в количестве, потому что, то вооружение, которое мы очень ожидали, уже у нас есть – это крылатые ракеты", - отметил он.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что западные ракеты лучше российских.

"Противник не может сбивать эти ракеты несмотря на то, что у них там "не имеющее аналогов" ПВО. Какое-то количество может и сбивается, но как мы видим по результатам, ракеты долетают, Крым, просто напичканный системами ПВО, не может справиться с ракетами западного производства", - указал Игнат.

Спикер добавил, что именно поэтому Украина ожидает больше французских, немецких британских ракет и американских баллистических ATACMS, которые помогут "существенно изменить ситуацию на фронте".

Напомним, по данным СМИ, США намерены передать Украине "небольшое количество ракет ATACMS".

Также журналисты узнали, что Белый дом близок к решению о поставке ВСУ версии ATACMS, вооруженной кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.