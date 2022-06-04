ISW Британии дает прогноз боёв россии за Луганщину

Очередной «главной задачей» россии теперь стал полный захват Луганской области. Все предыдущие задачи успешно были провалены. Каковы перспективы в этом мероприятии?

Согласно прогнозу, который публикует Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Минобороны Великобритании, россия может полностью оккупировать Луганскую область в течение двух недель.

При этом захват области будет стоить россии большого числа личного состава.

Британское ведомство также отметило, что войска рф по всем другим направлениям перешли к оборонным операциям, чтобы сосредоточиться на захвате Северодонецка.

Отмечается, что россии без пополнения живой силы и техники не удастся продвинуться за пределы Луганской области.

Также ISW сообщает, что почти вся 35-я общевойсковая армия рф была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров.

Отмечается, что у российской армии нет надлежащего медицинского обеспечения, из-за чего российские медики проводят избыточное количество ампутаций конечностей.

Кроме того, ISW сообщает, что:

российские войска провели неудачные штурмы к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана, но вряд ли смогут совершить значительное продвижение к Славянску.

оккупанты добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но украинские силы продолжают локализованные контратаки в Северодонецке и его окрестностях.

захватчики не пытались штурмовать Авдеевку.

российские войска не смогли вернуть утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжили защищать ранее занятые позиции.

российские оккупационные власти начали выдавать российские паспорта в Херсоне и Мелитополе, хотя они продолжают сталкиваться с общественным сопротивлением и партизанскими проукраинскими действиями.

Ранее в Луганской ОВА сообщили, что рф бросает новые силы для захвата Северодонецка и несет большие потери. Украинские военные продолжают удерживать город.