IRIS-T, боеприпасы, радары: Украина получила новый пакет помощи от Германии

14:50 17 августа Киев, Украина

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли две пусковые установки системы IRIS-T и боеприпасы 155-мм калибра.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

В новую партию помощи вошли:
  • 2 пусковые установки IRIS-T SLS;
  • свыше 4, 5 тысяч боеприпасов 155-мм калибра;
  • 10 радаров GO12;
  • 4 седельные тягачи 8x8 HX81;
  • 4 полуприцепа;
  • 8 грузовиков (15т.).
13 июля правительство Германии объявило о передаче Украине новой партии военной помощи, в которую вошла техника для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, боеприпасы, шесть установок Gepard и другое оборудование.