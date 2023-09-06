IRIS-T, боеприпасы, радары: Украина получила новый пакет помощи от Германии

14:50 17 августа Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.



В новую партию помощи вошли: Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли две пусковые установки системы IRIS-T боеприпасы 155-мм калибра.Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.В новую партию помощи вошли:

2 пусковые установки IRIS-T SLS;

свыше 4, 5 тысяч боеприпасов 155-мм калибра;

10 радаров GO12;

4 седельные тягачи 8x8 HX81;

4 полуприцепа;

8 грузовиков (15т.).

13 июля правительство Германии объявило о передаче Украине новой партии военной помощи, в которую вошла техника для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, боеприпасы, шесть установок Gepard и другое оборудование.