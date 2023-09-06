IRIS-T, боеприпасы, радары: Украина получила новый пакет помощи от Германии

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли две пусковые установки системы IRIS-T и боеприпасы 155-мм калибра.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
В новую партию помощи вошли:
Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
В новую партию помощи вошли:
- 2 пусковые установки IRIS-T SLS;
- свыше 4, 5 тысяч боеприпасов 155-мм калибра;
- 10 радаров GO12;
- 4 седельные тягачи 8x8 HX81;
- 4 полуприцепа;
- 8 грузовиков (15т.).
13 июля правительство Германии объявило о передаче Украине новой партии военной помощи, в которую вошла техника для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM, боеприпасы, шесть установок Gepard и другое оборудование.
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