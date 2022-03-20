"Азовсталь" в Мариуполе практически уничтожена - Денисенко
09:18 19 марта Киев, Украина
В Мариуполе практически уничтожили один из крупнейших металлургических заводов Европы "Азовсталь".
Об этом сообщил во время телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
«Ситуация в Мариуполе катастрофическая, сейчас идут бои за Азовсталь. По имеющимся данным мы можем сказать, что потеряли этот экономический гигант, один из крупнейших заводов Европы фактически уничтожается», — сообщил советник МВД.
«Мы должны четко понимать – это личное указание Путина уничтожить этот город, и параллельно, безусловно, одна из его ключевых задач в войне. Как бы ни завершилась эта война
, что бы ни было дальше, его задача не демилитаризация Украины, его задача – деиндустриализация Украины. То есть сделать так, что после них нам пришлось восстанавливать наши заводы в последующие десятилетия», - сказал советник министра.
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