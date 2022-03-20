"Азовсталь" в Мариуполе практически уничтожена - Денисенко

09:18 19 марта Киев, Украина

В Мариуполе практически уничтожили один из крупнейших металлургических заводов Европы "Азовсталь".

Об этом сообщил во время телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

«Ситуация в Мариуполе катастрофическая, сейчас идут бои за Азовсталь. По имеющимся данным мы можем сказать, что потеряли этот экономический гигант, один из крупнейших заводов Европы фактически уничтожается», — сообщил советник МВД.