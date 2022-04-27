"Азов" отбили атаку русских и нескольких взяли в плен

07:22 27 апреля Киев, Украина

ССО "Азов" на Запорожье в районе Гуляйполя отбили атаку РФ и взяли в плен нескольких рашистов.

Демотивированные пленные сразу сдали "азовцам" всю информацию о расположении войск и технику оккупантов.



Как сообщил Андрей Билецкий в Telegram, пленных удалось взять под командованием Дмитрия Кухарчука.



Пленные оккупанты оказались мобилизованным "мясом" из квазиреспублики "ДНР".

"Мобилизованы как пушечное мясо и демотивированные "вояки" с недореспублики "ДНР" так обрадовались, что больше не будут воевать за русский мир, сдали все, что знали о расположении российских войск и техники", – заявили в "Азове".

Напомним, в направлении Гуляйполя и Запорожье продолжаются тяжелые бои между российскими оккупантами и Вооруженными силами Украины. Враг также прилагает "крайние усилия" в попытке наступать на Кривой Рог.



Напомним, ранее о возможном наступлении рашистов на Кривой Рог предупреждал мэр Александр Вилкул. По его словам, вокруг города выстроена глубокоэшелонированная оборона и многоступенчатые укрепленные районы.