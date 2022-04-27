"Азов" отбили атаку русских и нескольких взяли в плен

ССО "Азов" на Запорожье в районе Гуляйполя отбили атаку РФ и взяли в плен нескольких рашистов.
Демотивированные пленные сразу сдали "азовцам" всю информацию о расположении войск и технику оккупантов.
Как сообщил Андрей Билецкий в Telegram, пленных удалось взять под командованием Дмитрия Кухарчука.
Пленные оккупанты оказались мобилизованным "мясом" из квазиреспублики "ДНР".
Как сообщил Андрей Билецкий в Telegram, пленных удалось взять под командованием Дмитрия Кухарчука.
Пленные оккупанты оказались мобилизованным "мясом" из квазиреспублики "ДНР".
Напомним, в направлении Гуляйполя и Запорожье продолжаются тяжелые бои между российскими оккупантами и Вооруженными силами Украины. Враг также прилагает "крайние усилия" в попытке наступать на Кривой Рог.
Напомним, ранее о возможном наступлении рашистов на Кривой Рог предупреждал мэр Александр Вилкул. По его словам, вокруг города выстроена глубокоэшелонированная оборона и многоступенчатые укрепленные районы.
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