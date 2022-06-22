"Avast Free Antivirus" блокирует официальную страницу входа в почту UKR.NET

07:58 22 июня Киев, Украина

С декабря прошлого года было установлено что антивирусная программа "Avast Free Antivirus" начала блокировать официальную страницу входа в почту UKR.NET, как фишинговую.

В результате пользователи самой популярной украинской электронной почты, у которых установлен данный антивирус, не могут войти в свои ящики.



Также спустя пол года антивирус начал блокировать новостные ресурсы Украины и страницы некоторых банков.



Блокировка почты также была замечена при использовании браузерного расширения "Avast Online Security". Чтобы этого избежать пользователям необходимо было отключить расширение в настройках самого браузера



Подобная проблема возникала два года назад, когда расширение "Avast SafePric" влияло на корректную работу интерфейса почты "UKR.NET", но тогда компания-разработчик оперативно отреагировала, выпустив обновление.



В компании "УКРНЕТ" сообщили, что разработчик был проинформирован об инциденте через официальный форум и ожидают результатов расследования с их стороны.



Пользователи, которые сообщали о ложном срабатывании через специальную форму на сайте Avast.com, также не получают ответов. Проблема усугубляется тем, что на сайте производителя антивируса отсутствуют контакты службы поддержки.



На других сервисах контроля безопасности подобная проблема не зафиксирована.



Накануне проблем у пользователей, как выяснилось, со шпионской программой, некий российский интернет-гигант очень настойчиво пытался "подружиться"с Укрнетом.



" А давайте встроим наш поиск, а давайте сделаем транзит в нашу почту"...



Укрнет им рассказывал об Указах Президента Украины и решениях СНБО,которые прямо запрещают это делать. Рассказывал вежливо... То, что Avast - филиал ФСБ рф - секрет Полишинеля. Который еще и торгует личными данными клиентов!

Бесплатный антивирус "Avast" собирал данные пользователей и выставлял их на продажу.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на гендиректора компании Ондрея Влчека. По его словам, данные 400 млн пользователей популярного чешского антивируса действительно продавали, однако предварительно удаляли имена, URL-адреса и другую персональную информацию.

Влчек уточнил, что активность пользователей в интернете отслеживалась при помощи расширений браузера "Avast", после чего обезличенные данные анализировала компания Jumpshot. Только после этого информацию выставляли на продажу. По этой причине ряд браузеров идентифицировал "Avast" как шпионское ПО. Софт компании даже был удален из магазинов расширений "Mozilla" и "Opera".

Avast 18.6.2349 вызывает проблемы с подключением к Интернету.

После обновления Антивируса "Avast" до версии 18.6.2349, многочисленные пользователи на форуме Avast начали жаловаться на невозможность просмотра веб-сайтов. При диагностировании проблемы, они обнаружили, что происходит частичная потеря подключения к интернету, поскольку пинг IP-адресов выполняется, но при этом пользователи остаются без доступа к веб-сайтам через браузеры.



После отключения компонента "Avast Веб-защита", который защищает пользователей от перехода к вредоносным сайтам или скриптам, пользователи сообщают, что они снова могут просматривать веб-страницы в обычном режиме.