"Армия дронов" уничтожила за неделю почти 500 единиц российской военной техники

16:49 16 октября Киев, Украина

За прошедшую неделю Силы обороны продемонстрировали внушительные результаты в уничтожении российской военной техники с использованием беспилотников.



Об этом сообщил Михаил Федоров, вице-премьер и министр цифровой трансформации, через публикацию в Telegram.



Федоров подчеркнул, что в течение недели беспилотные аппараты сумели нанести удары по 428 единицам российской военной техники. Эти беспилотники оказались особенно эффективными в ходе обороны и уничтожения техники во время российского наступления на Авдеевку.



В результате эффективных операций украинских сил было уничтожено 101 артиллерийская пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и значительное количество другой военной техники, принадлежавшей российским войскам.



Михаил Федоров выразил благодарность украинским военным за их героизм и отвагу в чрезвычайно сложных условиях. Украинские военные не только удерживают оборону, но и активно наносят удары по оккупантам, что способствует защите своей страны.