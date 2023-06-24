"Администрация" Крыма отменила курортный сезон: оккупация рф и отток туристов

Постоянный представитель президента Украины в АРК Крым, Тамила Ташева, объявила, что российская администрация Крыма признала, что не будет курортного сезона на полуострове.
Оккупационные власти заявили о предоставлении дотаций туроператорам для поддержки их деятельности.
Однако, по словам Ташевой, отсутствие туристов и наличие новых пунктов проверки на мосту через Керченский пролив свидетельствуют о контроле российских властей над пассажиропотоком.
Несмотря на присутствие ПВО, люди также уезжают с полуострова из-за нежелания служить в российской армии, а не только из-за экономической ситуации.
Оккупационные власти заявили о предоставлении дотаций туроператорам для поддержки их деятельности.
Однако, по словам Ташевой, отсутствие туристов и наличие новых пунктов проверки на мосту через Керченский пролив свидетельствуют о контроле российских властей над пассажиропотоком.
Несмотря на присутствие ПВО, люди также уезжают с полуострова из-за нежелания служить в российской армии, а не только из-за экономической ситуации.
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