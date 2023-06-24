"Администрация" Крыма отменила курортный сезон: оккупация рф и отток туристов

19:48 17 мая Киев, Украина

Постоянный представитель президента Украины в АРК Крым, Тамила Ташева, объявила, что российская администрация Крыма признала,  что не будет курортного сезона на полуострове.

Оккупационные власти заявили о предоставлении дотаций туроператорам для поддержки их деятельности.

Однако, по словам Ташевой, отсутствие туристов и наличие новых пунктов проверки на мосту через Керченский пролив свидетельствуют о контроле российских властей над пассажиропотоком.

Несмотря на присутствие ПВО, люди также уезжают с полуострова из-за нежелания служить в российской армии, а не только из-за экономической ситуации.