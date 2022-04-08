Amnesty International собрали доказательства того, что российские оккупанты казнили мирных жителей в Украине

17:20 07 апреля Киев, Украина

Следователи Amnesty International по реагированию на кризисные ситуации опросили более 20 человек из сел и городов, расположенных недалеко от Киева, некоторые из которых были свидетелями ужасающего насилия, совершенного российскими войсками.

"Мы собрали доказательства того, что российские войска совершали казни, они должны быть расследованы как военные преступления. Эти свидетельства очевидцев показывают, что безоружных гражданских лиц в Украине убивали в их домах и на улицах, это шокирующая жестокость", – заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

46-летняя женщина из села Богдановка (ее имя не приводится) рассказала правозащитникам, что российские войска зашли в населенный пункт 7 и 8 марта. Вечером 9 марта после звуков обстрелов они с мужем, 10-летней дочерью и 81-летней свекровью спустились в подвал их дома. Там их обнаружили двое российских солдат.

"Они заставили нас войти и захлопнули дверь. Буквально через минуту вновь ее открыли и спросили мужа, есть ли у него сигареты. Он сказал, что не курил пару недель. Один выстрелил ему в правую руку, другой сказал: "Прикончи его", и тот выстрелил ему в голову. Он не сразу умер, с 21:30 до 4:00 он еще дышал, хотя и не был в сознании, – продолжает женщина. – Я положила его руку себе на колено и сжала ее. Когда он сделал последний вздох, я повернулась к дочери и сказала: "Кажется, папа умер".

18-летняя Екатерина Ткачева из поселка Ворзель рассказывает: ее мать Наталья и отец Валерий вышли из подвала, где они прятались, а дочери велели остаться. Она почти сразу услышала выстрелы.

"Как только мимо проехали танки [с символикой Z], я побежала и увидела, что моя мать лежит на спине на одной стороне дороги, а мой отец – лицом вниз на другой стороне улицы. Я видела большие дыры в его пальто <...> У моего отца было шесть больших дыр в спине, у моей матери дырка поменьше в груди", - рассказала Ткачева.

Ткачева добавила, что ее родители были одеты в штатское и безоружны.