Amnesty International прикрывает кремлевские преступления

11:06 09 августа Киев, Украина

Активисты шведского сообщества Stand With Ukraine Gothenburg проанализировали недавний отчет Amnesty International , в котором украинскую армию обвиняют в том, что она подвергает опасности мирных жителей.

"Мы выражаем свое возмущение отчетом Amnesty International и рассматриваем его как прямую атаку на украинских защитников, наших братьев и сестер, которые борются против фашистской силы российской федерации", - заявили активисты Гетеборга.

Отчет Amnesty не дает оценку и не отражает всех преступлений и зверств, совершенных россией в Украине. Понятия агрессора и жертвы перевернуты. Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в докладе устанавливается ложный баланс между агрессором и жертвой, что является искажением действительности, оправданием преступлений агрессора.

Единственным источником опасности для мирного населения Украины являются российские оккупанты, которые нарушили многочисленные международные законы и соглашения, вторгшись в Украину и развязав войну на уничтожение. Российские солдаты не имеют права находиться ни в одном регионе Украины и не имеют права обстреливать украинские города и села.

Особенностью расследования Amnesty является выборочное освещение войны, в отчете не упоминаются ракетные удары террористов по Николаеву, Кременчугу, Виннице, Киеву, Львову и многим другим городам Украины, в частности, с применением кассетных боеприпасов и фосфорных бомб.

В отчете Amnesty International обвиняет ВСУ в недостаточной защите мирных жителей, но единственным доказательством являются слова отдельных анонимных собеседников. Amnesty International не упоминает, что украинские власти просят всех мирных жителей из зон боевых действий эвакуироваться, а Вооруженные силы Украины по мере возможности помогают в эвакуации. Например, по официальным данным за апрель-май 2022 года из Донецкой области эвакуировано почти три четверти мирного населения. Всех, кто не хочет или не может эвакуироваться, предупреждают о приближающихся боевых действиях. В целом количество людей, покинувших свои дома за время войны с учетом краткосрочной эвакуации, составляет около 14 миллионов человек.

Amnesty International повторяет ложь москвы о том, что армия не защищает украинцев. Наоборот, Украинская армия имеет самый высокий уровень поддержки среди населения – 95 процентов, согласно опросам. Украинцы считают армию высшим гарантом своей независимости.

Авторы доклада также обвиняют ВСУ в использовании медицинских учреждений в качестве военных баз. Более систематическое исследование, чем выборочный опрос людей в отчете Amnesty International, провел Правозащитный центр «Альтернатива», который собрал факты уничтожения медицинских учреждений с февраля по конец мая 2022 года. Согласно данным, они зафиксировали 65 случаев обстрела российскими военными объектов здравоохранения на территории Украины. При этом организация не обнаружила ни одного случая нахождения военнослужащих в этих госпиталях.

"Amnesty International закрывает глаза на зверства российских солдат во время оккупации. Где сообщения о массовых изнасилованиях женщин и детей в условиях российской оккупации? Где сообщения о казнях по национальному признаку? Где отчеты о фильтрационных лагерях для украинцев? Ноль информации. В данный момент крупнейшая в Европе атомная электростанция заминирована и используется русскими как орудие войны. Amnesty International молчит", - подчеркивают активисты.

Двумя ключевыми областями, которыми занимается Amnesty, являются прекращение пыток и соблюдение прав заключенных. Но организация совершенно проигнорировала новость, которая потрясла украинцев и мир, когда 29 июля рашисты совершили массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке.

Поведение Amnesty International возвращает украинцам память об еще одном трагическом периоде нашего прошлого. В 1930-х годах многие организации, средства массовой информации и интеллектуалы Западной Европы, которые якобы боролись за права рабочих и крестьян, поддерживали режим Сталина. В то время, когда украинский народ умирал от искусственно организованного советами голода в 1931-1933 годах, организации и интеллигенция восхваляли Сталина и называли информацию о преступлениях ложью. Время идет, маски и одежда меняются, но что не меняется, так это желание некоторых организаций служить кремлю.

Каждый день в течение пяти месяцев войны украинские защитники сражаются в окопах и городах, на воде и в воздухе в численном меньшинстве, чтобы защитить своих близких, спасти Украину и Европу. Они защищают организации, которые поливают их грязью, защищают людей, которые сидят в своих уютных офисах и удобных креслах в западных странах и играют в философские игры со словами.

Единственное чувство, которое испытывает украинец при чтении подобных «расследований», — это пренебрежение.